***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 378.799.455 368.232.557Satışların Maliyeti28 -330.652.695 -296.701.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.146.760 71.531.366BRÜT KAR (ZARAR)48.146.760 71.531.366Genel Yönetim Giderleri29 -9.921.759 -8.758.180Pazarlama Giderleri29 -14.301.176 -13.456.693Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -560.110 -158.238Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 18.881.490 49.962.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.520.559 -43.194.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.724.646 55.926.354Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 54.011 16.230Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -11.469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.778.657 55.931.115Finansman Gelirleri33 17.270.946 21.534.700Finansman Giderleri33 -27.413.400 -37.145.776SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.636.203 40.320.039Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 597.099 -4.162.382Dönem Vergi (Gideri) Geliri-201.965 -6.364.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri799.064 2.201.903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.233.302 36.157.657DÖNEM KARI (ZARARI)16.233.302 36.157.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.233.302 36.157.657Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,30920000 0,90970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.731.242 44.548.455Dönem Karı (Zararı)16.233.302 36.157.657Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.233.302 36.157.657Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.450.409 40.187.044Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 14.142.155 11.916.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-23.348 -462.292Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -23.348 -347.865Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -114.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.583.372 3.029.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 8.304.840 3.076.518Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 321.123 491Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -42.591 -47.176Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.023.294 6.867.389Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.000.989 -2.577.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 13.005.659 9.999.076Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 955.412 -650.357Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 63.212 96.503Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 -1.623.954 15.257.972Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -596.100Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -596.100Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -597.099 4.162.383Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -54.011 11.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.803.779 -29.492.804Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -257.514 -49.119Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 10.489.736 -18.116.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.489.736 -18.116.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -217.474 -2.327.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-217.474 -2.327.431Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.102.115 -18.204.882Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.725.419 -723.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 -12.706.518 10.718.499İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)326.441 14.988İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.032.959 10.703.511Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -140.699 -14.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,37 182.634 -678.395İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)576 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)182.058 -678.395Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 32.831 -561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -359.241 -95.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.879.932 46.851.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.782.081 -1.959.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -9.366.609 -344.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.238.381 -14.417.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 55.433 176.997Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -19.293.814 -14.594.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.568.844 -3.605.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 191.204.869 110.636.732Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -190.312.953 -116.891.056Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 2.097.022 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri14 0 -110.675Ödenen Temettüler-11.026.310 0Ödenen Faiz33 -12.539.376 -17.303.485Alınan Faiz33 6.007.904 2.562.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.075.983 26.525.563NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.075.983 26.525.563DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.671.023 19.145.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 37.595.040 45.671.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 37.603.049 45.685.947Ticari Alacaklar10 82.312.502 92.865.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 82.312.502 92.865.450Diğer Alacaklar11 3.325.750 3.108.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.325.750 3.108.276Stoklar13 52.544.311 50.418.848Peşin Ödenmiş Giderler26 3.794.479 2.069.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 3.346.391 0Diğer Dönen Varlıklar26 814.425 477.135ARA TOPLAM183.740.907 194.624.716TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR183.740.907 194.624.716DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 812.231 554.717Maddi Duran Varlıklar18 112.413.617 109.554.263Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.945.839 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar759.464 414.420Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 759.464 414.420Ertelenmiş Vergi Varlığı35 5.955.611 5.233.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR121.886.762 115.756.605TOPLAM VARLIKLAR305.627.669 310.381.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 45.383.227 46.118.687Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.903.214 17.985.477Ticari Borçlar31.718.407 43.469.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.691.192 1.364.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 30.027.215 42.104.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.906.748 3.047.449Diğer Borçlar11 560.787 378.153İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 555.866 373.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 50.338 17.507Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 6.020.218Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.875.166 4.642.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.959.428 3.004.884Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.915.738 1.637.206Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 39.132 61.080ARA TOPLAM104.437.019 121.740.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.437.019 121.740.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 52.580.884 47.729.930Uzun Vadeli Karşılıklar22.978.894 20.793.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 22.978.894 20.793.970TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.559.778 68.523.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.996.797 190.264.074ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 125.630.872 120.117.247Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.607.989 8.301.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.607.989 8.301.356Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 3.257.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.227.264 7.024.670Net Dönem Karı veya Zararı16.233.302 36.157.657TOPLAM ÖZKAYNAKLAR125.630.872 120.117.247TOPLAM KAYNAKLAR305.627.669 310.381.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -561.909 -561.909 -561.909Düzeltmelerden Sonraki Tutar35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623Transferler27 5.337.979 -5.337.979Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.589.461 -3.629.494 36.157.657 42.117.624 42.117.624Dönem Karı (Zararı)36.157.657 36.157.657 36.157.657Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.589.461 -3.629.494 5.959.967 5.959.967Sermaye Arttırımı27 17.500.000 17.500.000 17.500.000Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 306.633 16.233.302 16.539.935 16.539.935Dönem Karı (Zararı)16.233.302 16.233.302 16.233.302Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)306.633 306.633 306.633Kar Payları27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.233.302 36.157.657DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar306.633 5.959.967Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 10.654.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 383.291 -4.536.867Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-76.658 -158.123Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi18 -1.065.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -76.658 907.373Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)306.633 5.959.967TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.539.935 42.117.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.539.935 42.117.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823468BIST