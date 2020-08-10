***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 144.525.466 201.568.965 46.508.081 99.933.720Satışların Maliyeti28 -134.298.620 -172.944.700 -43.570.436 -87.341.807TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.226.846 28.624.265 2.937.645 12.591.913BRÜT KAR (ZARAR)10.226.846 28.624.265 2.937.645 12.591.913Genel Yönetim Giderleri29,30 -4.093.024 -4.398.018 -1.571.874 -2.259.235Pazarlama Giderleri29,30 -6.745.389 -7.706.222 -2.616.758 -4.350.682Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -957.827 -201.105 -253.512 -107.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 10.213.530 12.684.521 2.920.107 6.425.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.248.134 -9.461.980 -4.844.538 -4.366.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-603.998 19.541.461 -3.428.930 7.933.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 -242Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -51 0 -51FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-603.998 19.541.410 -3.428.930 7.932.854Finansman Gelirleri33 4.284.268 7.695.512 2.678.519 4.260.979Finansman Giderleri33 -13.832.007 -13.024.767 -6.902.106 -7.051.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.151.737 14.212.155 -7.652.517 5.142.156Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri668.261 -2.864.887 472.194 -780.921Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -3.170.030 0 -998.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 668.261 305.143 472.194 217.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235DÖNEM KARI (ZARARI)-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,18060000 0,21610000 -0,13680000 0,08310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.326.258 19.450.624Dönem Karı (Zararı)-9.483.476 11.347.268Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.483.476 11.347.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.587.203 16.034.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 7.639.023 6.761.052Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.146 -130.891Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.146 -130.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 4.857.437 1.669.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.758.733 2.278.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler97.985 -566.580Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler719 -42.591Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 5.062.292 2.971.063Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.530.026 -3.529.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.602.218 6.239.754Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-292.909 5.179Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri283.009 255.469Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 4.648.566 1.898.951Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -668.261 2.864.887Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 51İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.881.593 -3.482.858Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 -146.059Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 21.015.277 -7.201.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.015.277 -7.201.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.148 -11.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.148 -11.462Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-719Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-719Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -4.171.132 586.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 1.070.847 -2.306.376Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.214.701 3.199.682İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-466.491 1.359.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.748.210 1.839.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-314.417 1.605.076Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.152.844 247.258İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.152.844 246.682Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -3.558.676 264.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.118.878 279.759Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.985.320 23.898.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -781.512 -1.801.739Vergi İadeleri (Ödemeleri)122.450 -2.646.184YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.802.753 -5.281.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 628.464 19.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -3.431.217 -5.300.488FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.718.021 -6.472.993Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 113.377.764 74.583.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -98.587.551 -65.609.326Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 2.508.633Ödenen Temettüler0 -11.026.310Ödenen Faiz33 -6.602.218 -10.418.916Alınan Faiz33 1.530.026 3.489.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.241.526 7.696.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.241.526 7.696.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.595.040 45.671.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.836.566 53.367.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 61.890.482 37.603.049Ticari Alacaklar10,37 61.590.133 82.312.502İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 61.590.133 82.312.502Diğer Alacaklar11,37 6.528.543 3.325.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.528.543 3.325.750Stoklar13 56.667.297 52.544.311Peşin Ödenmiş Giderler26 2.708.044 3.794.479Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 3.346.391Diğer Dönen Varlıklar26 2.586.118 814.425ARA TOPLAM191.970.617 183.740.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.970.617 183.740.907DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 803.530 812.231Maddi Duran Varlıklar18 107.600.437 112.413.617Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.362.844 1.945.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.319.370 759.464Peşin Ödenmiş Giderler26 15.588 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.165.354 5.955.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.267.123 121.886.762TOPLAM VARLIKLAR310.237.740 305.627.669KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 6.177.240 45.383.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 43.025.884 15.903.214Ticari Borçlar10,37 22.786.715 31.718.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.224.701 1.691.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 21.562.014 30.027.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.592.331 2.906.748Diğer Borçlar11,37 3.725.351 560.787İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.720.430 555.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 930.104 50.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 930.104 50.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.610.105 7.875.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 3.686.913 5.959.428Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.923.192 1.915.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 349.446 39.132ARA TOPLAM85.197.176 104.437.019TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.197.176 104.437.019UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 84.102.980 52.580.884Uzun Vadeli Karşılıklar22 26.956.115 22.978.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 26.956.115 22.978.894TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.059.095 75.559.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER196.256.271 179.996.797ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 113.981.469 125.630.872Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.442.062 8.607.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.460.566 30.227.264Net Dönem Karı veya Zararı-9.483.476 16.233.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.981.469 125.630.872TOPLAM KAYNAKLAR310.237.740 305.627.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -115.690 11.347.268 11.231.578 11.231.578Dönem Karı (Zararı)11.347.268 11.347.268 11.347.268Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115.690 -115.690 -115.690Kar Payları27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.916.856 5.186.470 30.227.264 11.347.268 120.322.515 120.322.515Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -2.165.927 -9.483.476 -11.649.403 -11.649.403Dönem Karı (Zararı)-9.483.476 -9.483.476 -9.483.476Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.165.927 -2.165.927 -2.165.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.660.460 5.186.470 46.460.566 -9.483.476 113.981.469 113.981.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.165.927 -115.690 -483.643 -785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.707.409 -144.613 -604.554 -981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler541.482 28.923 120.911 196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 541.482 28.923 120.911 196Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.165.927 -115.690 -483.643 -785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.649.403 11.231.578 -7.663.966 4.360.450Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.649.403 11.231.578 -7.663.966 4.360.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867453BIST