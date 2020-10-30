***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 248.484.827 293.037.537 103.959.361 91.468.572Satışların Maliyeti28 -222.335.959 -256.684.316 -88.037.339 -83.739.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.148.868 36.353.221 15.922.022 7.728.956BRÜT KAR (ZARAR)26.148.868 36.353.221 15.922.022 7.728.956Genel Yönetim Giderleri29,30 -6.312.276 -6.414.104 -2.219.252 -2.016.086Pazarlama Giderleri29,30 -10.406.375 -11.253.895 -3.660.986 -3.547.673Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.505.850 -384.432 -548.023 -183.327Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 22.685.787 15.683.913 12.472.257 2.999.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.834.128 -14.350.330 -7.585.994 -4.888.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.776.026 19.634.373 14.380.024 92.912Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 16.230 18.877 16.230 18.877Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.792.256 19.653.250 14.396.254 111.840Finansman Gelirleri33 7.331.404 14.493.803 3.047.136 6.798.291Finansman Giderleri33 -22.371.480 -20.758.189 -8.539.473 -7.733.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.247.820 13.388.864 8.903.917 -823.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri493.359 -2.379.462 -174.902 485.425Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -366.796 -3.121.437 -366.796 48.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 860.155 741.975 191.894 436.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866DÖNEM KARI (ZARARI)-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,01440000 0,20970000 0,16630000 -0,00640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.037.011 33.111.103Dönem Karı (Zararı)-754.461 11.009.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-754.461 11.009.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.541.024 18.143.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 11.274.198 10.243.957Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler36.234 -130.891Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 36.234 -130.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.164.667 3.510.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 5.970.567 4.107.233Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 191.852 -554.322Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.248 -42.591Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.495.974 5.714.254Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.888.366 -4.768.712Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 8.528.362 9.705.336Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 390.552 624.292Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -534.574 153.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 8.063.310 -3.554.368Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -493.359 2.379.462Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -18.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.525.739 10.240.987Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -233.783Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -22.008.878 20.870.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.008.878 20.870.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 23.312 -1.971.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.312 -1.971.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler4.624Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)4.624Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 484.663 -1.055.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -552.240 -3.314.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 15.735.041 -4.603.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.571.974 526.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.163.067 -5.129.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.215.303 100.826Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,37 4.252.325 224.667İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.252.325 224.091Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -3.150.624 -14.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -529.265 238.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.260.824 39.394.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.175.022 -2.700.377Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -48.791 -3.582.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.870.911 -10.613.416Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 1.977.669 20.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -6.848.580 -10.633.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.722.912 -16.512.342Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 147.883.865 133.584.471Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -136.520.957 -132.704.835Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 2.340.903Ödenen Temettüler-11.026.310Ödenen Faiz33 -8.528.362 -13.464.126Alınan Faiz33 2.888.366 4.757.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.889.012 5.985.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.889.012 5.985.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 37.595.040 45.671.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 63.484.052 51.656.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 63.599.968 37.603.049Ticari Alacaklar10,37 103.930.827 82.312.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 103.930.827 82.312.502Diğer Alacaklar11,37 6.697.620 3.325.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.697.620 3.325.750Stoklar13 52.023.414 52.544.311Peşin Ödenmiş Giderler26 4.320.998 3.794.479Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 3.346.391Diğer Dönen Varlıklar26 293.525 814.425ARA TOPLAM230.866.352 183.740.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.866.352 183.740.907DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 864.604 812.231Maddi Duran Varlıklar18 106.561.844 112.413.617Kullanım Hakkı Varlıkları18 904.160 1.945.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.249.629 759.464Peşin Ödenmiş Giderler26 25.721Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.305.064 5.955.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.911.022 121.886.762TOPLAM VARLIKLAR347.777.374 305.627.669KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 56.065.423 45.383.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.761.063 15.903.214Ticari Borçlar10,37 46.918.874 31.718.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 3.263.166 1.691.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 43.655.708 30.027.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.122.051 2.906.748Diğer Borçlar11,37 4.813.112 560.787İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.808.191 555.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 740.495 50.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 740.495 50.338Kısa Vadeli Karşılıklar6.053.532 7.875.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 4.075.841 5.959.428Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.977.691 1.915.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 142.111 39.132ARA TOPLAM136.616.661 104.437.019TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.616.661 104.437.019UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 60.467.057 52.580.884Uzun Vadeli Karşılıklar22 27.774.439 22.978.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.774.439 22.978.894TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.241.496 75.559.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER224.858.157 179.996.797ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 122.919.217 125.630.872Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.650.795 8.607.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.460.566 30.227.264Net Dönem Karı veya Zararı-754.461 16.233.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.919.217 125.630.872TOPLAM KAYNAKLAR347.777.374 305.627.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 246.159 11.009.402 11.255.561 11.255.561Dönem Karı (Zararı)11.009.402 11.009.402 11.009.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)246.159 246.159 246.159Kar Payları27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.555.007 5.186.470 30.227.264 11.009.402 120.346.498 120.346.498Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.957.194 -754.461 -2.711.655 -2.711.655Dönem Karı (Zararı)-754.461 -754.461 -754.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.957.194 -1.957.194 -1.957.194Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.451.727 5.186.470 46.460.566 -754.461 122.919.217 122.919.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.957.194 246.159 208.734 361.849Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.446.492 307.699 260.917 452.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler489.298 -61.540 -52.183 -90.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 489.298 -61.540 -52.183 -90.463Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.957.194 246.159 208.734 361.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.711.655 11.255.561 8.937.749 23.983Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.711.655 11.255.561 8.937.749 23.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885101BIST