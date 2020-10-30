***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:27
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 248.484.827 293.037.537 103.959.361 91.468.572
Satışların Maliyeti
28 -222.335.959 -256.684.316 -88.037.339 -83.739.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.148.868 36.353.221 15.922.022 7.728.956
BRÜT KAR (ZARAR)
26.148.868 36.353.221 15.922.022 7.728.956
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -6.312.276 -6.414.104 -2.219.252 -2.016.086
Pazarlama Giderleri
29,30 -10.406.375 -11.253.895 -3.660.986 -3.547.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.505.850 -384.432 -548.023 -183.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 22.685.787 15.683.913 12.472.257 2.999.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.834.128 -14.350.330 -7.585.994 -4.888.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.776.026 19.634.373 14.380.024 92.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 16.230 18.877 16.230 18.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.792.256 19.653.250 14.396.254 111.840
Finansman Gelirleri
33 7.331.404 14.493.803 3.047.136 6.798.291
Finansman Giderleri
33 -22.371.480 -20.758.189 -8.539.473 -7.733.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.247.820 13.388.864 8.903.917 -823.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
493.359 -2.379.462 -174.902 485.425
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -366.796 -3.121.437 -366.796 48.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 860.155 741.975 191.894 436.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 -0,01440000 0,20970000 0,16630000 -0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.037.011 33.111.103
Dönem Karı (Zararı)
-754.461 11.009.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-754.461 11.009.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.541.024 18.143.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 11.274.198 10.243.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.234 -130.891
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 36.234 -130.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.164.667 3.510.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.970.567 4.107.233
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 191.852 -554.322
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.248 -42.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.495.974 5.714.254
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.888.366 -4.768.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.528.362 9.705.336
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 390.552 624.292
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -534.574 153.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 8.063.310 -3.554.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -493.359 2.379.462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -18.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.525.739 10.240.987
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -233.783
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.008.878 20.870.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.008.878 20.870.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 23.312 -1.971.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.312 -1.971.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
4.624
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
4.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 484.663 -1.055.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -552.240 -3.314.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 15.735.041 -4.603.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.571.974 526.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.163.067 -5.129.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.215.303 100.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 4.252.325 224.667
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.252.325 224.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -3.150.624 -14.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -529.265 238.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.260.824 39.394.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.175.022 -2.700.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -48.791 -3.582.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.870.911 -10.613.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 1.977.669 20.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -6.848.580 -10.633.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.722.912 -16.512.342
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 147.883.865 133.584.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -136.520.957 -132.704.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 2.340.903
Ödenen Temettüler
-11.026.310
Ödenen Faiz
33 -8.528.362 -13.464.126
Alınan Faiz
33 2.888.366 4.757.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.889.012 5.985.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.889.012 5.985.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.595.040 45.671.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.484.052 51.656.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 63.599.968 37.603.049
Ticari Alacaklar
10,37 103.930.827 82.312.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 103.930.827 82.312.502
Diğer Alacaklar
11,37 6.697.620 3.325.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.697.620 3.325.750
Stoklar
13 52.023.414 52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler
26 4.320.998 3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar
26 293.525 814.425
ARA TOPLAM
230.866.352 183.740.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.866.352 183.740.907
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 864.604 812.231
Maddi Duran Varlıklar
18 106.561.844 112.413.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 904.160 1.945.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.249.629 759.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 25.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.305.064 5.955.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.911.022 121.886.762
TOPLAM VARLIKLAR
347.777.374 305.627.669
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 56.065.423 45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.761.063 15.903.214
Ticari Borçlar
10,37 46.918.874 31.718.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 3.263.166 1.691.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 43.655.708 30.027.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.122.051 2.906.748
Diğer Borçlar
11,37 4.813.112 560.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.808.191 555.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 740.495 50.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 740.495 50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.053.532 7.875.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 4.075.841 5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.977.691 1.915.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 142.111 39.132
ARA TOPLAM
136.616.661 104.437.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.616.661 104.437.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 60.467.057 52.580.884
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.774.439 22.978.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.774.439 22.978.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.241.496 75.559.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.858.157 179.996.797
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 122.919.217 125.630.872
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.650.795 8.607.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.460.566 30.227.264
Net Dönem Karı veya Zararı
-754.461 16.233.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.919.217 125.630.872
TOPLAM KAYNAKLAR
347.777.374 305.627.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 246.159 11.009.402 11.255.561 11.255.561
Dönem Karı (Zararı)
11.009.402 11.009.402 11.009.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
246.159 246.159 246.159
Kar Payları
27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.555.007 5.186.470 30.227.264 11.009.402 120.346.498 120.346.498
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.957.194 -754.461 -2.711.655 -2.711.655
Dönem Karı (Zararı)
-754.461 -754.461 -754.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.957.194 -1.957.194 -1.957.194
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.451.727 5.186.470 46.460.566 -754.461 122.919.217 122.919.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-754.461 11.009.402 8.729.015 -337.866
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.957.194 246.159 208.734 361.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.446.492 307.699 260.917 452.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
489.298 -61.540 -52.183 -90.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 489.298 -61.540 -52.183 -90.463
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.957.194 246.159 208.734 361.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.711.655 11.255.561 8.937.749 23.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.711.655 11.255.561 8.937.749 23.983
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885101
BIST