***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 387.583.617 378.799.455Satışların Maliyeti28 -330.130.829 -330.652.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.452.788 48.146.760BRÜT KAR (ZARAR)57.452.788 48.146.760Genel Yönetim Giderleri29,30 -9.984.890 -9.921.759Pazarlama Giderleri29,30 -15.771.804 -14.301.176Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -2.427.973 -560.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 40.088.545 18.881.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -33.821.110 -16.520.559ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.535.556 25.724.646Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 147.406 54.011FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.682.962 25.778.657Finansman Gelirleri33 12.713.906 17.270.946Finansman Giderleri33 -29.457.030 -27.413.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.939.838 15.636.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.180.903 597.099Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.078.447 -201.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri897.544 799.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.758.935 16.233.302DÖNEM KARI (ZARARI)15.758.935 16.233.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.758.935 16.233.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,30020000 0,30920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.397.418 25.731.242Dönem Karı (Zararı)15.758.935 16.233.302Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.758.935 16.233.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.389.294 28.450.409Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 15.361.906 14.142.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-128.146 -23.348Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -128.146 -23.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.860.079 8.583.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 4.760.117 8.304.840Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 99.962 321.123Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -42.591Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.110.788 8.023.294Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -4.296.607 -6.000.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 10.867.289 13.005.659Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 793.861 955.412Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.253.755 63.212Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 7.003.764 -1.623.954Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.180.903 -597.099Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -54.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.190.246 -6.803.779Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -119.514 -257.514Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -41.399.871 10.489.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.399.871 10.489.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.629 -217.474İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.629 -217.474Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -7.549.164 -2.102.115Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -5.026.832 -1.725.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 31.293.304 -12.706.518İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.306.547 326.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.986.757 -13.032.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.776.472 -140.699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,37 4.620.881 182.634İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.620.881 182.058Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 533.581 32.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -4.322.732 -359.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.957.983 37.879.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.783.854 -2.782.081Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 4.223.289 -9.366.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.312.311 -19.238.381Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 3.031.824 55.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -11.344.135 -19.293.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.482.784 -14.568.844Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 155.142.466 191.204.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -143.857.164 -190.312.953Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -231.836 2.097.022Ödenen Temettüler-11.026.310Ödenen Faiz33 -10.867.289 -12.539.376Alınan Faiz33 4.296.607 6.007.904YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.567.891 -8.075.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.567.891 -8.075.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 37.595.040 45.671.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 68.162.931 37.595.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 68.206.222 37.603.049Ticari Alacaklar10,37 122.918.511 82.312.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 122.918.511 82.312.502Diğer Alacaklar11,37 2.445.223 3.325.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.445.223 3.325.750Stoklar13 60.221.621 52.544.311Peşin Ödenmiş Giderler26 8.788.273 3.794.479Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 3.346.391Diğer Dönen Varlıklar26 285.453 814.425ARA TOPLAM262.865.303 183.740.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR262.865.303 183.740.907DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 931.745 812.231Maddi Duran Varlıklar18 105.445.694 112.413.617Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.431.699 1.945.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.191.933 759.464Peşin Ödenmiş Giderler26 33.038Ertelenmiş Vergi Varlığı35 6.861.325 5.955.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.895.434 121.886.762TOPLAM VARLIKLAR378.760.737 305.627.669KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 56.961.479 45.383.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.554.000 15.903.214Ticari Borçlar10,37 61.757.956 31.718.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.997.739 1.691.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 58.760.217 30.027.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.683.220 2.906.748Diğer Borçlar11,37 5.181.668 560.787İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.176.747 555.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 583.919 50.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 583.919 50.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.276.703 7.875.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 5.261.003 5.959.428Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.015.700 1.915.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 40.434 39.132ARA TOPLAM153.039.379 104.437.019TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.039.379 104.437.019UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 58.409.076 52.580.884Uzun Vadeli Karşılıklar22 25.955.157 22.978.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 25.955.157 22.978.894TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.364.233 75.559.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER237.403.612 179.996.797ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.357.125 125.630.872Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.575.307 8.607.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.460.566 30.227.264Net Dönem Karı veya Zararı15.758.935 16.233.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.357.125 125.630.872TOPLAM KAYNAKLAR378.760.737 305.627.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 306.633 16.233.302 16.539.935 16.539.935Dönem Karı (Zararı)16.233.302 16.233.302 16.233.302Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)306.633 306.633 306.633Kar Payları27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.682 15.758.935 15.726.253 15.726.253Dönem Karı (Zararı)15.758.935 15.758.935 15.758.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.682 -32.682 -32.682Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.758.935 16.233.302DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.682 306.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -40.852 383.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.170 -76.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 8.170 -76.658Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.682 306.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.726.253 16.539.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.726.253 16.539.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914110BIST