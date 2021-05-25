***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 138.792.362 98.017.385Satışların Maliyeti28 -123.675.678 -90.728.184TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.116.684 7.289.201BRÜT KAR (ZARAR)15.116.684 7.289.201Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.876.792 -2.521.150Pazarlama Giderleri29,30 -5.367.501 -4.128.631Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,20 -482.697 -704.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 13.996.825 7.293.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.695.944 -4.403.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.690.575 2.824.932Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.692.270 2.824.932Finansman Gelirleri33 5.759.672 1.605.749Finansman Giderleri33 -7.176.974 -6.929.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.274.968 -2.499.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-524.041 196.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -1.579.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.055.613 196.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.750.927 -2.303.153DÖNEM KARI (ZARARI)5.750.927 -2.303.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.750.927 -2.303.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,10950000 0,04390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.479.744 5.751.674Dönem Karı (Zararı)5.750.927 -2.303.153Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.750.927 -2.303.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.978.903 12.155.989Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 3.988.012 3.688.987Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler64.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.016Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler62.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 1.646.478 3.329.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.612.387 3.298.407Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.091 30.445Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 -813.082 2.353.182Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.531.114 -493.491Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.312.389 3.111.540Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-63.493 -88.689Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-530.864 -176.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 2.568.733 2.980.728Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 524.041 -196.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.682.863 1.778.635Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -109.485Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.069.063 -11.639.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.069.063 -11.639.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 7.477 15.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.477 15.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.932.927 -6.955.002Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -3.908.801 349.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 14.061.331 20.270.013İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.715.944 915.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.345.387 19.354.167Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)496.972 -326.348Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.007.361 1.694.660İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.007.361 1.694.660Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 293.256 964.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.514.262 -2.594.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.967 11.631.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -482.629 -5.219.284Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.044.082 -660.513YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.011.911 -1.178.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 4.564.637 573.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -14.576.548 -1.752.116FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.235.356 -8.216.312Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 19.193.554 43.415.134Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -23.548.070 -49.013.397Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.900.435Ödenen Faiz33 -2.312.389 -3.111.540Alınan Faiz33 2.531.114 493.491YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.727.011 -3.642.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.727.011 -3.642.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 68.162.931 37.595.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 55.435.920 33.952.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 55.457.203 68.206.222Ticari Alacaklar10,37 130.051.067 122.918.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 130.051.067 122.918.511Diğer Alacaklar3.481.828 2.445.223İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 3.481.828 2.445.223Stoklar13 72.091.843 60.221.621Peşin Ödenmiş Giderler26 12.717.520 8.788.273Diğer Dönen Varlıklar26 1.739.682 285.453ARA TOPLAM275.539.143 262.865.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR275.539.143 262.865.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.041.230 931.745Maddi Duran Varlıklar18 108.611.106 105.445.694Kullanım Hakkı Varlıkları18 4.342.445 1.431.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.139.674 1.191.933Peşin Ödenmiş Giderler26 12.592 33.038Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.959.402 6.861.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.106.449 115.895.434TOPLAM VARLIKLAR398.645.592 378.760.737KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 88.401.313 56.961.479Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 4.914.499 16.554.000Ticari Borçlar75.288.423 61.757.956İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 4.713.683 2.997.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 70.574.740 58.760.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.180.192 4.683.220Diğer Borçlar3.174.307 5.181.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.169.386 5.176.747Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 877.175 583.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 877.175 583.919Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.063.180 7.276.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 5.013.389 5.261.003Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.049.791 2.015.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 40.434ARA TOPLAM184.899.089 153.039.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.899.089 153.039.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 39.723.395 58.409.076Uzun Vadeli Karşılıklar22 27.084.914 25.955.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.084.914 25.955.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.808.309 84.364.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER251.707.398 237.403.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 146.938.194 141.357.125Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.405.449 8.575.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları62.219.501 46.460.566Net Dönem Karı veya Zararı5.750.927 15.758.935TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.938.194 141.357.125TOPLAM KAYNAKLAR398.645.592 378.760.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.682.284 -2.303.153 -3.985.437 -3.985.437Dönem Karı (Zararı)-2.303.153 -2.303.153 -2.303.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.682.284 -1.682.284 -1.682.284Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.176.817 5.186.470 46.460.566 -2.303.153 121.645.435 121.645.435Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Transferler27 15.758.935 -15.758.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -169.858 5.750.927 5.581.069 5.581.069Dönem Karı (Zararı)5.750.927 5.750.927 5.750.927Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-169.858 -169.858 -169.858Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.697.073 5.186.470 62.219.501 5.750.927 146.938.194 146.938.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.750.927 -2.303.153DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-169.858 -1.682.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -212.322 -2.102.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.464 420.571Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi24 42.464 420.571Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-169.858 -1.682.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.581.069 -3.985.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.581.069 -3.985.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938001BIST