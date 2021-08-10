***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 297.501.463 144.525.466 158.709.101 46.508.081Satışların Maliyeti28 -264.265.290 -134.298.620 -140.589.612 -43.570.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.236.173 10.226.846 18.119.489 2.937.645BRÜT KAR (ZARAR)33.236.173 10.226.846 18.119.489 2.937.645Genel Yönetim Giderleri29,30 -5.859.944 -4.093.024 -2.983.152 -1.571.874Pazarlama Giderleri29,30 -12.256.561 -6.745.389 -6.889.060 -2.616.758Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -956.892 -957.827 -474.195 -253.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 24.611.136 10.213.530 10.614.311 2.920.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.550.159 -9.248.134 -4.854.215 -4.844.538ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.223.753 -603.998 13.533.178 -3.428.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 5.318 3.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.229.071 -603.998 13.536.801 -3.428.930Finansman Gelirleri33 8.350.057 4.284.268 2.590.385 2.678.519Finansman Giderleri33 -13.752.863 -13.832.007 -6.575.889 -6.902.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.826.265 -10.151.737 9.551.297 -7.652.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.196.768 668.261 1.720.809 472.194Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -153.270 0 1.426.384 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.350.038 668.261 294.425 472.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323DÖNEM KARI (ZARARI)17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,32420000 -0,18060000 0,21470000 -0,13680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.134.473 17.326.258Dönem Karı (Zararı)17.023.033 -9.483.476Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.023.033 -9.483.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.754.201 21.587.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 8.165.813 7.639.023Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler73.389 48.146Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler73.389 48.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 2.733.643 4.857.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.794.398 4.758.733Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-60.755 97.985Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 1.401.751 5.062.292Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.101.190 -1.530.026Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.623.115 6.602.218Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri283.340 -292.909Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-403.514 283.009Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.576.373 4.648.566Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.196.768 -668.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.781.813 5.881.593Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -136.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.684.989 21.015.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.684.989 21.015.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 14.537 21.148İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.537 21.148Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -22.164.207 -4.171.132Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -2.280.221 1.070.847Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 16.657.678 -9.214.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.991.217 -466.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.666.461 -8.748.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)650.690 -314.417Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-719Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.633.788 3.152.844İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.633.788 3.152.844Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -254.169 -3.558.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.950.756 -2.118.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.004.579 17.985.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.273.388 -781.512Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.856.506 122.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.383.457 -2.802.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.336.051 628.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -31.719.508 -3.431.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.199.022 9.718.021Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 71.761.536 113.377.764Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -73.462.029 -98.587.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.648.396Ödenen Temettüler-8.625.000Ödenen Faiz33 -4.623.115 -6.602.218Alınan Faiz33 3.101.190 1.530.026YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.716.952 24.241.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.716.952 24.241.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 68.162.931 37.595.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.445.979 61.836.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.448.614 68.206.222Ticari Alacaklar10,37 144.320.160 122.918.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 144.320.160 122.918.511Diğer Alacaklar11,37 4.287.192 2.445.223İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.287.192 2.445.223Stoklar13 82.312.439 60.221.621Peşin Ödenmiş Giderler26 11.089.081 8.788.273Diğer Dönen Varlıklar26 1.401.228 285.453ARA TOPLAM266.858.714 262.865.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.858.714 262.865.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.068.333 931.745Maddi Duran Varlıklar18 125.196.676 105.445.694Kullanım Hakkı Varlıkları18 3.919.122 1.431.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.041.889 1.191.933Peşin Ödenmiş Giderler26 12.451 33.038Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.251.468 6.861.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.489.939 115.895.434TOPLAM VARLIKLAR406.348.653 378.760.737KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 122.225.601 56.961.479Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 4.332.567 16.554.000Ticari Borçlar10,37 78.012.120 61.757.956İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 4.988.956 2.997.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 73.023.164 58.760.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.333.910 4.683.220Diğer Borçlar11,37 1.548.304 5.181.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 5.345 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.542.959 5.176.747Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 329.750 583.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 329.750 583.919Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 153.270Kısa Vadeli Karşılıklar22 6.451.565 7.276.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 4.496.620 5.261.003Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.954.945 2.015.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 40.434ARA TOPLAM218.387.087 153.039.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.387.087 153.039.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.890.663 58.409.076Uzun Vadeli Karşılıklar22 27.476.166 25.955.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.476.166 25.955.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.366.829 84.364.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.753.916 237.403.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 149.594.737 141.357.125Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.414.886 8.575.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.557.346 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.223.625 46.460.566Net Dönem Karı veya Zararı17.023.033 15.758.935Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.594.737 141.357.125TOPLAM KAYNAKLAR406.348.653 378.760.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.165.927 -9.483.476 -11.649.403 -11.649.403Dönem Karı (Zararı)-9.483.476 -9.483.476Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.165.927 -2.165.927 -2.165.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.660.460 5.186.470 46.460.566 -9.483.476 113.981.469 113.981.469Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Transferler27 15.758.935 -15.758.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -160.421 17.023.033 16.862.612 16.862.612Dönem Karı (Zararı)17.023.033 17.023.033 17.023.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-160.421 -160.421 -160.421Kar Payları27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.687.636 6.557.346 52.223.625 17.023.033 149.594.737 149.594.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-160.421 -2.165.927 9.437 -483.643Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -200.526 -2.707.409 11.796 -604.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.105 541.482 -2.359 120.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 40.105 541.482 -2.359 120.911Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-160.421 -2.165.927 9.437 -483.643TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.862.612 -11.649.403 11.281.543 -7.663.966Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.862.612 -11.649.403 11.281.543 -7.663.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957030BIST