***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 457.103.836 248.484.827 159.602.373 103.959.361Satışların Maliyeti28 -407.947.251 -222.335.959 -143.681.961 -88.037.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.156.585 26.148.868 15.920.412 15.922.022BRÜT KAR (ZARAR)49.156.585 26.148.868 15.920.412 15.922.022Genel Yönetim Giderleri29,30 -9.092.408 -6.312.276 -3.232.464 -2.219.252Pazarlama Giderleri29,30 -18.018.865 -10.406.375 -5.762.304 -3.660.986Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.305.580 -1.505.850 -348.688 -548.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 39.090.749 22.685.787 14.479.613 12.472.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -31.163.957 -16.834.128 -13.613.798 -7.585.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.666.524 13.776.026 7.442.771 14.380.024Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 21.887 16.230 16.569 16.230FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.688.411 13.792.256 7.459.340 14.396.254Finansman Gelirleri33 10.287.619 7.331.404 1.937.562 3.047.136Finansman Giderleri33 -19.383.334 -22.371.480 -5.630.471 -8.539.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.592.696 -1.247.820 3.766.431 8.903.917Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-420.955 493.359 -1.617.723 -174.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -167.624 -366.796 -14.354 -366.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -253.331 860.155 -1.603.369 191.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015DÖNEM KARI (ZARARI)19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 36 0,36520000 -0,01440000 0,04090000 0,16630000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.648.130 25.037.011Dönem Karı (Zararı)19.171.741 -754.461Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.171.741 -754.461Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.359.882 30.541.025Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 12.215.695 11.274.198Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler135.544 36.235Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 135.544 36.235Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.357.435 6.164.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 5.373.251 5.970.567Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -15.816 191.852Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.888.362 5.495.974Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -3.004.386 -2.888.366Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 7.311.280 8.528.362Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 198.276 390.552Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -616.808 -534.574Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8-33 5.341.891 8.063.310Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 420.955 -493.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.271.729 -3.525.740Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -160.965Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -33.141.998 -22.008.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.141.998 -22.008.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.372.802 23.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.372.802 23.312Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -40.351.484 484.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.668.362 -552.240Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-37 24.982.289 15.735.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.643.521 1.571.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.338.768 14.163.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 571.480 2.215.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-37 -3.985.222 4.252.325İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.985.646 4.252.325Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -358.772 -3.150.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.785.893 -524.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.740.106 26.260.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.075.648 -1.175.022Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 167.624 -48.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.965.804 -4.870.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19-32 5.856.382 1.977.669Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -42.822.186 -6.848.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.602.889 5.722.912Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 177.343.819 147.883.865Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -154.173.462 -136.520.957Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 3.364.425Ödenen Temettüler-8.625.000Ödenen Faiz33 -7.311.280 -8.528.362Alınan Faiz33 3.004.387 2.888.366YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.011.045 25.889.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.011.045 25.889.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 68.162.931 37.595.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 30.151.886 63.484.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 30.161.616 68.206.222Ticari Alacaklar155.862.233 122.918.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 155.862.233 122.918.511Diğer Alacaklar4.818.025 2.445.223İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.818.025 2.445.223Stoklar13 100.437.561 60.221.621Peşin Ödenmiş Giderler26 10.435.304 8.788.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 323.293Diğer Dönen Varlıklar26 2.199.179 285.453ARA TOPLAM304.237.211 262.865.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR304.237.211 262.865.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.092.710 931.745Maddi Duran Varlıklar18 157.166.627 105.445.694Kullanım Hakkı Varlıkları18 4.724.147 1.431.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 929.454 1.191.933Peşin Ödenmiş Giderler26 54.369 33.038Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.622.613 6.861.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.589.920 115.895.434TOPLAM VARLIKLAR471.827.131 378.760.737KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 112.962.523 56.961.479Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 14.523.586 16.554.000Ticari Borçlar86.123.437 61.757.956İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 4.641.260 2.997.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 81.482.177 58.760.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.254.700 4.683.220Diğer Borçlar1.196.446 5.181.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 5.345 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.191.101 5.176.747Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)225.147 583.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 225.147 583.919Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 167.624Kısa Vadeli Karşılıklar8.661.238 7.276.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 6.661.354 5.261.003Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.999.884 2.015.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 40.434ARA TOPLAM229.114.701 153.039.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.114.701 153.039.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 35.940.742 58.409.076Uzun Vadeli Karşılıklar22 27.925.902 25.955.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.925.902 25.955.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.866.644 84.364.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER292.981.345 237.403.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.845.786 141.357.125Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.517.227 8.575.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.557.346 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.223.625 46.460.566Net Dönem Karı veya Zararı19.171.741 15.758.935Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.845.786 141.357.125TOPLAM KAYNAKLAR471.827.131 378.760.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.957.194 -754.461 -2.711.655 -2.711.655Dönem Karı (Zararı)-754.461 -754.461 -754.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.957.194 -1.957.194 -1.957.194Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.451.727 5.186.470 46.460.566 -754.461 122.919.217 122.919.217Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Transferler15.758.935 -15.758.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 27.000.714 -58.794 19.171.741 46.113.661 46.113.661Dönem Karı (Zararı)27 19.171.741 19.171.741 19.171.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.000.714 -58.794 26.941.920 26.941.920Kar Payları27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 41.103.236 -5.586.009 6.557.346 52.223.625 19.171.741 178.845.786 178.845.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.941.921 -1.957.194 27.102.342 208.734Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 30.000.794 30.000.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -73.493 -2.446.492 127.033 260.917Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.985.380 489.298 -3.025.485 -52.183Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi18 -3.000.079 -3.000.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 14.699 489.298 -25.406 -52.183Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.941.921 -1.957.194 27.102.342 208.734TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.113.662 -2.711.655 29.251.050 8.937.749Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.113.662 -2.711.655 29.251.050 8.937.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972996BIST