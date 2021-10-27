***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:36
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 457.103.836 248.484.827 159.602.373 103.959.361
Satışların Maliyeti
28 -407.947.251 -222.335.959 -143.681.961 -88.037.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.156.585 26.148.868 15.920.412 15.922.022
BRÜT KAR (ZARAR)
49.156.585 26.148.868 15.920.412 15.922.022
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -9.092.408 -6.312.276 -3.232.464 -2.219.252
Pazarlama Giderleri
29,30 -18.018.865 -10.406.375 -5.762.304 -3.660.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.305.580 -1.505.850 -348.688 -548.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 39.090.749 22.685.787 14.479.613 12.472.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.163.957 -16.834.128 -13.613.798 -7.585.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.666.524 13.776.026 7.442.771 14.380.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 21.887 16.230 16.569 16.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.688.411 13.792.256 7.459.340 14.396.254
Finansman Gelirleri
33 10.287.619 7.331.404 1.937.562 3.047.136
Finansman Giderleri
33 -19.383.334 -22.371.480 -5.630.471 -8.539.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.592.696 -1.247.820 3.766.431 8.903.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-420.955 493.359 -1.617.723 -174.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -167.624 -366.796 -14.354 -366.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -253.331 860.155 -1.603.369 191.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına kazanç 36 0,36520000 -0,01440000 0,04090000 0,16630000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.648.130 25.037.011
Dönem Karı (Zararı)
19.171.741 -754.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.171.741 -754.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.359.882 30.541.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 12.215.695 11.274.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
135.544 36.235
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 135.544 36.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.357.435 6.164.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.373.251 5.970.567
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.816 191.852
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.888.362 5.495.974
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.004.386 -2.888.366
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.311.280 8.528.362
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 198.276 390.552
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -616.808 -534.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 5.341.891 8.063.310
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 420.955 -493.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.271.729 -3.525.740
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -160.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.141.998 -22.008.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.141.998 -22.008.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.372.802 23.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.372.802 23.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -40.351.484 484.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.668.362 -552.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 24.982.289 15.735.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.643.521 1.571.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.338.768 14.163.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 571.480 2.215.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-37 -3.985.222 4.252.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.985.646 4.252.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -358.772 -3.150.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.785.893 -524.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.740.106 26.260.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.075.648 -1.175.022
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 167.624 -48.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.965.804 -4.870.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 5.856.382 1.977.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -42.822.186 -6.848.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.602.889 5.722.912
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 177.343.819 147.883.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -154.173.462 -136.520.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 3.364.425
Ödenen Temettüler
-8.625.000
Ödenen Faiz
33 -7.311.280 -8.528.362
Alınan Faiz
33 3.004.387 2.888.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.011.045 25.889.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.011.045 25.889.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.162.931 37.595.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.151.886 63.484.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.161.616 68.206.222
Ticari Alacaklar
155.862.233 122.918.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 155.862.233 122.918.511
Diğer Alacaklar
4.818.025 2.445.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.818.025 2.445.223
Stoklar
13 100.437.561 60.221.621
Peşin Ödenmiş Giderler
26 10.435.304 8.788.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 323.293
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.199.179 285.453
ARA TOPLAM
304.237.211 262.865.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.237.211 262.865.303
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.092.710 931.745
Maddi Duran Varlıklar
18 157.166.627 105.445.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.724.147 1.431.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 929.454 1.191.933
Peşin Ödenmiş Giderler
26 54.369 33.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.622.613 6.861.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.589.920 115.895.434
TOPLAM VARLIKLAR
471.827.131 378.760.737
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 112.962.523 56.961.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.523.586 16.554.000
Ticari Borçlar
86.123.437 61.757.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 4.641.260 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 81.482.177 58.760.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.254.700 4.683.220
Diğer Borçlar
1.196.446 5.181.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.345 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.191.101 5.176.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
225.147 583.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 225.147 583.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 167.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.661.238 7.276.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 6.661.354 5.261.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.999.884 2.015.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.434
ARA TOPLAM
229.114.701 153.039.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.114.701 153.039.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 35.940.742 58.409.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.925.902 25.955.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.925.902 25.955.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.866.644 84.364.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
292.981.345 237.403.612
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.845.786 141.357.125
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.517.227 8.575.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.557.346 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.223.625 46.460.566
Net Dönem Karı veya Zararı
19.171.741 15.758.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.845.786 141.357.125
TOPLAM KAYNAKLAR
471.827.131 378.760.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.957.194 -754.461 -2.711.655 -2.711.655
Dönem Karı (Zararı)
-754.461 -754.461 -754.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.957.194 -1.957.194 -1.957.194
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.451.727 5.186.470 46.460.566 -754.461 122.919.217 122.919.217
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 27.000.714 -58.794 19.171.741 46.113.661 46.113.661
Dönem Karı (Zararı)
27 19.171.741 19.171.741 19.171.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.000.714 -58.794 26.941.920 26.941.920
Kar Payları
27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.103.236 -5.586.009 6.557.346 52.223.625 19.171.741 178.845.786 178.845.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.171.741 -754.461 2.148.708 8.729.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.941.921 -1.957.194 27.102.342 208.734
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 30.000.794 30.000.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -73.493 -2.446.492 127.033 260.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.985.380 489.298 -3.025.485 -52.183
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -3.000.079 -3.000.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 14.699 489.298 -25.406 -52.183
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.941.921 -1.957.194 27.102.342 208.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.113.662 -2.711.655 29.251.050 8.937.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.113.662 -2.711.655 29.251.050 8.937.749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972996
BIST