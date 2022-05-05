***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 309.293.104 138.792.362Satışların Maliyeti28 -274.300.277 -123.675.678TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.992.827 15.116.684BRÜT KAR (ZARAR)34.992.827 15.116.684Genel Yönetim Giderleri29,30 -4.449.659 -2.876.792Pazarlama Giderleri29,30 -10.836.192 -5.367.501Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.738.919 -482.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 35.685.102 13.996.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -26.925.543 -12.695.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.727.616 7.690.575Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 9.915 1.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.737.531 7.692.270Finansman Gelirleri33 2.484.743 5.759.672Finansman Giderleri33 -15.139.495 -7.176.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.082.779 6.274.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri558.756 -524.041Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -1.071.243 -1.579.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.629.999 1.055.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.641.535 5.750.927DÖNEM KARI (ZARARI)14.641.535 5.750.927Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.641.535 5.750.927Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 36 0,27890000 0,10950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.355.208 -1.479.744Dönem Karı (Zararı)14.641.535 5.750.927Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.641.535 5.750.927Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.992.372 7.978.903Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.134.476 3.988.012Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-272.009 64.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.016Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-272.009 62.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 -5.215.984 1.646.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.512.162 1.612.387Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler296.178 34.091Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 3.962.828 -813.082Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-380.759 -2.531.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.513.964 2.312.389Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri264.103 -63.493Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.434.480 -530.864Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 6.941.817 2.568.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -558.756 524.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.310.233 -13.682.863Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -109.485Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -70.706.467 -7.069.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.706.467 -7.069.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.688.526 7.477İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.688.526 7.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -25.199.257 -11.932.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 761.382 -3.908.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 73.061.157 14.061.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.875.229 1.715.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)70.185.928 12.345.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.460.640 496.972Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.567.818 -2.007.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.567.818 -2.007.361Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 87.229 293.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.654.209 -3.514.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları323.674 46.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.607.639 -482.629Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.071.243 -1.044.082YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.550.788 -10.011.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.578.721 4.564.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -12.129.509 -14.576.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.816.726 -1.235.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 219.057.477 19.193.554Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -176.482.364 -23.548.070Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-625.182 2.900.435Ödenen Faiz33 -5.513.964 -2.312.389Alınan Faiz33 380.759 2.531.114YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.910.730 -12.727.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.910.730 -12.727.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.143.436 68.162.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 58.054.166 55.435.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 58.098.274 34.146.482Ticari Alacaklar10,37 301.665.530 231.223.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 301.665.530 231.223.166Diğer Alacaklar11 9.245.654 5.557.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.245.654 5.557.128Stoklar13 122.960.972 97.502.786Peşin Ödenmiş Giderler26 30.399.997 31.197.744İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 30.399.997 31.197.744Diğer Dönen Varlıklar26 6.906.410 1.035.209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 6.906.410 1.035.209ARA TOPLAM529.276.837 400.662.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR529.276.837 400.662.515DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.144.893 1.144.893Maddi Duran Varlıklar18 168.390.591 162.451.010Kullanım Hakkı Varlıkları18 4.690.051 5.140.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 993.752 1.066.153Peşin Ödenmiş Giderler26 72.635 36.270İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 72.635 36.270Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.525.086 5.461.983TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.817.008 175.301.228TOPLAM VARLIKLAR712.093.845 575.963.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 181.424.942 116.016.772Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 29.367.385 36.409.999Ticari Borçlar10,37 187.602.540 115.975.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 10.112.560 7.237.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 177.489.980 108.738.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 10.304.792 4.844.152Diğer Borçlar5.347.657 2.779.839İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 5.345 5.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.342.312 2.774.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 473.605 386.376İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 473.605 386.376Kısa Vadeli Karşılıklar22 9.842.058 17.152.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 7.537.997 15.149.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.304.061 2.003.549ARA TOPLAM424.362.979 293.565.729TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER424.362.979 293.565.729UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 49.581.909 59.815.077Uzun Vadeli Karşılıklar22 34.612.133 31.955.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 34.612.133 31.955.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.194.042 91.770.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER508.557.021 385.336.036ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar203.536.824 190.627.707Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.700.273 34.432.691Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.557.346 6.557.346Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.261.823 52.223.625Net Dönem Karı veya Zararı14.641.535 32.038.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR203.536.824 190.627.707TOPLAM KAYNAKLAR712.093.845 575.963.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Transferler27 15.758.935 -15.758.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -169.858 5.750.927 5.581.069 5.581.069Dönem Karı (Zararı)5.750.927 5.750.927 5.750.927Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-169.858 -169.858 -169.858Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.697.073 5.186.470 62.219.501 5.750.927 146.938.194 146.938.194Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707Transferler27 32.038.198 -32.038.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.732.418 14.641.535 12.909.117 12.909.117Dönem Karı (Zararı)14.641.535 14.641.535 14.641.535Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.732.418 -1.732.418 -1.732.418Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 41.239.613 -8.539.340 6.557.346 84.261.823 14.641.535 203.536.824 203.536.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.641.535 5.750.927DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.732.418 -169.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.165.522 -212.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler433.104 42.464Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi24 433.104 42.464Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.732.418 -169.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.909.117 5.581.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.909.117 5.581.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026799BIST