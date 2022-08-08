***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 709.833.734 297.501.463 400.540.630 158.709.101Satışların Maliyeti28 -630.229.804 -264.265.290 -355.929.527 -140.589.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.603.930 33.236.173 44.611.103 18.119.489BRÜT KAR (ZARAR)79.603.930 33.236.173 44.611.103 18.119.489Genel Yönetim Giderleri29,30 -10.076.465 -5.859.944 -5.626.806 -2.983.152Pazarlama Giderleri29,30 -28.858.658 -12.256.561 -18.022.466 -6.889.060Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -2.724.602 -956.892 -985.683 -474.195Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 74.608.177 24.611.136 38.923.075 10.614.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -66.042.840 -17.550.159 -39.117.297 -4.854.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.509.542 21.223.753 19.781.926 13.533.178Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 59.707 5.318 49.792 3.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.569.249 21.229.071 19.831.718 13.536.801Finansman Gelirleri33 11.002.750 8.350.057 8.518.007 2.590.385Finansman Giderleri33 -35.612.209 -13.752.863 -20.472.714 -6.575.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.959.790 15.826.265 7.877.011 9.551.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-392.852 1.196.768 -951.608 1.720.809Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -4.733.275 -153.270 -3.662.032 1.426.384Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 4.340.423 1.350.038 2.710.424 294.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106DÖNEM KARI (ZARARI)21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,21570000 0,32420000 0,06930000 0,21470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.605.897 -5.134.473Dönem Karı (Zararı)21.566.938 17.023.033Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.566.938 17.023.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.571.699 15.754.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 10.507.862 8.165.813Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-33.584 73.389Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-33.584 73.389Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 -186.078 2.733.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-538.435 2.794.398Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler352.357 -60.755Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 11.126.369 1.401.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-950.528 -3.101.190Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.026.128 4.623.115Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri925.744 283.340Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.874.975 -403.514Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 12.764.278 4.576.373Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 392.852 -1.196.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-125.795.436 -34.781.813Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -310.212 -136.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -159.051.693 -21.684.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-159.051.693 -21.684.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.769.265 14.537İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.690İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.720.575 14.537Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -62.861.322 -22.164.207Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 11.178.535 -2.280.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 114.842.994 16.657.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.756.235 1.991.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)111.086.759 14.666.461Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.839.563 650.690Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.665.547 -3.633.788İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)419İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.665.128 -3.633.788Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 893.503 -254.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.223.086 -1.950.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.656.799 -2.004.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.215.823 -1.273.388Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.733.275 -1.856.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.268.793 -30.383.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 6.827.485 1.336.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -41.096.278 -31.719.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.996.850 -9.199.022Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 475.554.434 71.761.536Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -309.481.770 -73.462.029Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.115.214 2.648.396Ödenen Temettüler-8.885.000 -8.625.000Ödenen Faiz33 -14.026.128 -4.623.115Alınan Faiz33 950.528 3.101.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.122.160 -44.716.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.122.160 -44.716.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.146.482 68.162.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 66.268.642 23.445.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 66.380.023 34.146.482Ticari Alacaklar10,37 389.349.115 231.223.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 389.349.115 231.223.166Diğer Alacaklar11,37 11.326.393 5.557.128İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 48.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.277.703 5.557.128Stoklar13 160.397.692 97.502.786Peşin Ödenmiş Giderler26 19.866.946 31.197.744Diğer Dönen Varlıklar26 21.493.560 1.035.209ARA TOPLAM668.813.729 400.662.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR668.813.729 400.662.515DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.455.105 1.144.893Maddi Duran Varlıklar18 187.356.712 162.451.010Kullanım Hakkı Varlıkları18 4.094.001 5.140.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 968.300 1.066.153Peşin Ödenmiş Giderler26 188.533 36.270Ertelenmiş Vergi Varlığı35 10.705.395 5.461.983TOPLAM DURAN VARLIKLAR204.768.046 175.301.228TOPLAM VARLIKLAR873.581.775 575.963.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 295.794.555 116.016.772Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 31.297.121 36.409.999Ticari Borçlar227.943.882 115.975.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 10.993.566 7.237.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 216.950.316 108.738.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 9.683.715 4.844.152Diğer Borçlar6.445.386 2.779.839İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 5.764 5.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.439.622 2.774.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 1.279.879 386.376İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 1.279.879 386.376Kısa Vadeli Karşılıklar12.485.892 17.152.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 10.019.062 15.149.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.466.830 2.003.549ARA TOPLAM584.930.430 293.565.729TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER584.930.430 293.565.729UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 50.107.622 59.815.077Uzun Vadeli Karşılıklar22 38.846.032 31.955.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 38.846.032 31.955.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.953.654 91.770.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER673.884.084 385.336.036ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar199.697.691 190.627.707Ödenmiş Sermaye100.000.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.820.737 34.432.691Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.519.839 6.557.346Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.914.330 52.223.625Net Dönem Karı veya Zararı21.566.938 32.038.198Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR199.697.691 190.627.707TOPLAM KAYNAKLAR873.581.775 575.963.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125Transferler27 15.758.935 -15.758.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -160.421 17.023.033 16.862.612 16.862.612Dönem Karı (Zararı)17.023.033 17.023.033 17.023.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-160.421 -160.421 -160.421Kar Payları27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.687.636 6.557.346 52.223.625 17.023.033 149.594.737 149.594.737Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707Transferler27 32.038.198 -32.038.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.611.954 21.566.938 17.954.984 17.954.984Dönem Karı (Zararı)21.566.938 21.566.938 21.566.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.611.954 -3.611.954 -3.611.954Sermaye Arttırımı27 47.500.000 -47.500.000Kar Payları27 3.962.493 -12.847.493 -8.885.000 -8.885.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 12.875.847 41.239.613 -10.418.876 10.519.839 23.914.330 21.566.938 199.697.691 199.697.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.611.954 -160.421 -1.879.536 9.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -4.514.943 -200.526 -2.349.421 11.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler902.989 40.105 469.885 -2.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 902.989 40.105 469.885 -2.359Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.611.954 -160.421 -1.879.536 9.437TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.954.984 16.862.612 5.045.867 11.281.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.954.984 16.862.612 5.045.867 11.281.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053209BIST