***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 20:09
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 709.833.734 297.501.463 400.540.630 158.709.101
Satışların Maliyeti
28 -630.229.804 -264.265.290 -355.929.527 -140.589.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.603.930 33.236.173 44.611.103 18.119.489
BRÜT KAR (ZARAR)
79.603.930 33.236.173 44.611.103 18.119.489
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -10.076.465 -5.859.944 -5.626.806 -2.983.152
Pazarlama Giderleri
29,30 -28.858.658 -12.256.561 -18.022.466 -6.889.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.724.602 -956.892 -985.683 -474.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 74.608.177 24.611.136 38.923.075 10.614.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -66.042.840 -17.550.159 -39.117.297 -4.854.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.509.542 21.223.753 19.781.926 13.533.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 59.707 5.318 49.792 3.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.569.249 21.229.071 19.831.718 13.536.801
Finansman Gelirleri
33 11.002.750 8.350.057 8.518.007 2.590.385
Finansman Giderleri
33 -35.612.209 -13.752.863 -20.472.714 -6.575.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.959.790 15.826.265 7.877.011 9.551.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-392.852 1.196.768 -951.608 1.720.809
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.733.275 -153.270 -3.662.032 1.426.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 4.340.423 1.350.038 2.710.424 294.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,21570000 0,32420000 0,06930000 0,21470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.605.897 -5.134.473
Dönem Karı (Zararı)
21.566.938 17.023.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.566.938 17.023.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.571.699 15.754.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 10.507.862 8.165.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.584 73.389
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-33.584 73.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -186.078 2.733.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-538.435 2.794.398
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
352.357 -60.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 11.126.369 1.401.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-950.528 -3.101.190
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.026.128 4.623.115
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
925.744 283.340
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.874.975 -403.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 12.764.278 4.576.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 392.852 -1.196.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.795.436 -34.781.813
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -310.212 -136.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -159.051.693 -21.684.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-159.051.693 -21.684.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.769.265 14.537
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.720.575 14.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -62.861.322 -22.164.207
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 11.178.535 -2.280.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 114.842.994 16.657.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.756.235 1.991.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.086.759 14.666.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.839.563 650.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.665.547 -3.633.788
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.665.128 -3.633.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 893.503 -254.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.223.086 -1.950.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.656.799 -2.004.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.215.823 -1.273.388
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.733.275 -1.856.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.268.793 -30.383.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 6.827.485 1.336.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -41.096.278 -31.719.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.996.850 -9.199.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 475.554.434 71.761.536
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -309.481.770 -73.462.029
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.115.214 2.648.396
Ödenen Temettüler
-8.885.000 -8.625.000
Ödenen Faiz
33 -14.026.128 -4.623.115
Alınan Faiz
33 950.528 3.101.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.122.160 -44.716.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.122.160 -44.716.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.146.482 68.162.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 66.268.642 23.445.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.380.023 34.146.482
Ticari Alacaklar
10,37 389.349.115 231.223.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 389.349.115 231.223.166
Diğer Alacaklar
11,37 11.326.393 5.557.128
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 48.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.277.703 5.557.128
Stoklar
13 160.397.692 97.502.786
Peşin Ödenmiş Giderler
26 19.866.946 31.197.744
Diğer Dönen Varlıklar
26 21.493.560 1.035.209
ARA TOPLAM
668.813.729 400.662.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
668.813.729 400.662.515
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.455.105 1.144.893
Maddi Duran Varlıklar
18 187.356.712 162.451.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.094.001 5.140.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 968.300 1.066.153
Peşin Ödenmiş Giderler
26 188.533 36.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 10.705.395 5.461.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
204.768.046 175.301.228
TOPLAM VARLIKLAR
873.581.775 575.963.743
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 295.794.555 116.016.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 31.297.121 36.409.999
Ticari Borçlar
227.943.882 115.975.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 10.993.566 7.237.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 216.950.316 108.738.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 9.683.715 4.844.152
Diğer Borçlar
6.445.386 2.779.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.764 5.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.439.622 2.774.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.279.879 386.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.279.879 386.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.485.892 17.152.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 10.019.062 15.149.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.466.830 2.003.549
ARA TOPLAM
584.930.430 293.565.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
584.930.430 293.565.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 50.107.622 59.815.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 38.846.032 31.955.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 38.846.032 31.955.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.953.654 91.770.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
673.884.084 385.336.036
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.697.691 190.627.707
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.820.737 34.432.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.519.839 6.557.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.914.330 52.223.625
Net Dönem Karı veya Zararı
21.566.938 32.038.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.697.691 190.627.707
TOPLAM KAYNAKLAR
873.581.775 575.963.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -160.421 17.023.033 16.862.612 16.862.612
Dönem Karı (Zararı)
17.023.033 17.023.033 17.023.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.421 -160.421 -160.421
Kar Payları
27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.687.636 6.557.346 52.223.625 17.023.033 149.594.737 149.594.737
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Transferler
27 32.038.198 -32.038.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.611.954 21.566.938 17.954.984 17.954.984
Dönem Karı (Zararı)
21.566.938 21.566.938 21.566.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.611.954 -3.611.954 -3.611.954
Sermaye Arttırımı
27 47.500.000 -47.500.000
Kar Payları
27 3.962.493 -12.847.493 -8.885.000 -8.885.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 41.239.613 -10.418.876 10.519.839 23.914.330 21.566.938 199.697.691 199.697.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.566.938 17.023.033 6.925.403 11.272.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.611.954 -160.421 -1.879.536 9.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.514.943 -200.526 -2.349.421 11.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
902.989 40.105 469.885 -2.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 902.989 40.105 469.885 -2.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.611.954 -160.421 -1.879.536 9.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.954.984 16.862.612 5.045.867 11.281.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.954.984 16.862.612 5.045.867 11.281.543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053209
BIST