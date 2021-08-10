***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.08.2021 12:00
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Nedeni
Dipnot 6 da sehven yapılan yazım hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
09.08.2021 tarihinde açıklanan Şirketimizin 2021 2. çeyrek finansal raporunda Nakit ve Nakit Benzerleri (Not-6) dipnotunda 30.06.2021 itibariyle bulunan 1.305.263 EUR vadeli mevduatın TL karşılığı sehven 5.822.122,69 TL olarak yazılmıştır. Olması gereken TL karşılığı 13.528.403 TL'dir.
Yapılan yazım hatasından dolayı mali tablolarda düzeltmeyi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bu açıklama 10.08.2021 tarihinde konu ile ilgili yapılan Özel Durum Açıklamasının ilgili şablonundan gönderilmesi amacıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956830
BIST
16:051.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:058,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:0510,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:05485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,83
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MARKA
|5,06
|3.115.690
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.203.621
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|14.815.021
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|12.978.962
|% 9,97
|
|DAGI
|4,71
|34.747.170
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|360.365
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|RODRG
|16,28
|10.398.294
|% -8,74
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,06
|1.686.182.162
|% 0,62
|
|GARAN
|9,15
|1.041.098.324
|% 0,44
|
|EREGL
|19,44
|896.880.206
|% -1,37
|
|SISE
|8,39
|881.988.836
|% 0,00
|
|GENIL
|16,42
|837.048.787
|% 4,39
|
|KRDMD
|8,06
|1.686.182.162
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,44
|347.272.639
|% -2,01
|
|GARAN
|9,15
|1.041.098.324
|% 0,44
|
|SISE
|8,39
|881.988.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|177.817.617
|% 0,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6509
|8,6558
|% 0,67
|
|Euro
|10,1549
|10,1639
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9608
|12,0207
|% 0,93
|
|Frank
|9,3543
|9,4106
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% 0,75
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,33
|
|Altın Gr.
|485
|486
|7,97
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|42,00
|
|Tam
|3.208
|3.291
|56,04
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|27,11
|
|Çeyrek
|778
|796
|13,55
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|-0,54
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 18 kaybederek (% -1.12 ) 1, 256
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, KARYE, MARKA, DERIM, VKING, DOBUR, DAGI
-
16:15
VKING, DAGI, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
IHGZT, KGYO, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 47 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 159 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem