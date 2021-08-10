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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

10.08.2021 12:00



***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Nedeni
Dipnot 6 da sehven yapılan yazım hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

09.08.2021 tarihinde açıklanan Şirketimizin 2021 2. çeyrek finansal raporunda  Nakit ve Nakit Benzerleri (Not-6) dipnotunda 30.06.2021 itibariyle bulunan 1.305.263 EUR vadeli mevduatın TL karşılığı sehven 5.822.122,69 TL olarak yazılmıştır. Olması gereken TL karşılığı 13.528.403 TL'dir.
  
Yapılan yazım hatasından dolayı mali tablolarda düzeltmeyi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bu açıklama 10.08.2021 tarihinde konu ile ilgili yapılan Özel Durum Açıklamasının ilgili şablonundan gönderilmesi amacıyla yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956830


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Cumhuriyet 3.212 3.260 42,00  
Tam 3.208 3.291 56,04  
Yarım 1.551 1.592 27,11  
Çeyrek 778 796 13,55  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,12  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,09  
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