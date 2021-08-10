***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin NedeniDipnot 6 da sehven yapılan yazım hatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKTURAçıklamalar09.08.2021 tarihinde açıklanan Şirketimizin 2021 2. çeyrek finansal raporunda Nakit ve Nakit Benzerleri (Not-6) dipnotunda 30.06.2021 itibariyle bulunan 1.305.263 EUR vadeli mevduatın TL karşılığı sehven 5.822.122,69 TL olarak yazılmıştır. Olması gereken TL karşılığı 13.528.403 TL'dir.Yapılan yazım hatasından dolayı mali tablolarda düzeltmeyi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Bu açıklama 10.08.2021 tarihinde konu ile ilgili yapılan Özel Durum Açıklamasının ilgili şablonundan gönderilmesi amacıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956830BIST