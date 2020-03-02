***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DARICAAdres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA / KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2019 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,9 - Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ile ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 3. Maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,13 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılması dolayısı ile Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un oylamaya sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,16 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.04.2020 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823485BIST