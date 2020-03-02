***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 18:38
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA / KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2019 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ile ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 3. Maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
13 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılması dolayısı ile Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un oylamaya sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
16 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.04.2020 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823485
BIST