***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.03.2022Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DARICAAdres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA - KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞIDEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 13.04.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıDemisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2021 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 13.04.2022 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2022 tarih ve E-80122446-431-03-00073408218 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA ‘nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2022 tarih ve 10531 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08.03.2022 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.289.500,724 TL ‘ye tekabül eden, 28.289.500,724 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.921.846,013 TL ‘ye tekabül eden 1.921.846,013 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ayrıca elektronik ortamda 14.551 TL'ye tekabül eden 14.551 payın asaleten/vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 30.225.897,737 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak ve Sn Demet TAŞKIN da toplantı yazmanı olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı Genel Kurul‘a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn, Hamit MÜCELLİT verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.4- Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2021 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sn. Doğa GÜNİNİ tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2021 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn, Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2021 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliğiyle finansal tabloların kabulüne karar verildi.6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile, 28.654.340,079 adet Kabul oyu ve oybirliğiyle ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2021 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,2021 yılı karından ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 15 , net % 13,5 toplamda 7.875.000 TL nakit, % 34 toplam 17.850.000 TL pay , bunların haricinde ayrıca olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam % 56,47 toplam 29.650.000 TL bedelsiz pay verilmek suretiyle sermaye artırımı yapılmasına, böylece toplamda % 90,47 oranında 47.500.000 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına ve nakit kar dağıtımın 23.05.2022 tarihinde, pay biçiminde dağıtımının ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben başlatılmasına karar verildi.8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2021 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2022 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 120.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2022 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 120.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.10–Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2021 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 3.888.408.- TL olduğu anlaşıldı.11–Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2022 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle 2022 yılına ait finansal tablo denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mustafa Kenan SELÇUK ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet red oyuna karşılık , 30.225.894,737 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Sn. Mustafa Kenan SELÇUK (TCKN: ) ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL (TCKN: ) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.13–Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn,Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Başkanına 01.05.2022 tarihinden itibaren 19.600 TL/Ay ücret ve 4.000 TL huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyelerine 14.000 TL/Ay ücret ve 1.500 TL huzur hakkı , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 14.000 TL/Ay ücret ve 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi 3 adet red oyuna karşılık , 30.225.894,737 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Ortaklardan Hamza Dağ söz aldı, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm yönetim kuruluna ve çalışanlara teşekkür konuşması yaptı, toplantı usulüne, içeriğine itiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı söz aldı, tüm ortaklara ve teşekkür etmek suretiyle kapanış konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:15' de son verildi.Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı Oy Toplayıcıİbrahim HASELÇİN Demet TAŞKIN Orhan SELVİBakanlık TemsilcisiVeysi UZUNKAYAHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021079BIST