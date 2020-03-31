***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









15 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'de Şirket Merkezi'nin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833554BIST