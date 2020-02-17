***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler VD Bşk.Mali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyannmasi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait gelir tablosu .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819677BIST