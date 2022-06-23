***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.06.2022 tarihinde yapılan açıklama eki ihraç belgesi ilgili şablondan göderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039014BIST