***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2022 20:02
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.06.2022 tarihinde yapılan açıklama eki ihraç belgesi ilgili şablondan göderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039014
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,3033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0268
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.017,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3321
|17,3341
|% -0,03
|
|Euro
|18,2234
|18,2775
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,1608
|21,2669
|% -0,08
|
|Frank
|17,9731
|18,0813
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6104
|4,6335
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,53
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.753
|6.872
|-46,00
|
|Yarım
|3.315
|3.361
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,13
|
Seans Raporu
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