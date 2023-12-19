***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100,00 oranında 100.000.000 TL tutarında artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 21.11.2023 tarihinde açıklanmıştı.Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (19.12.2023) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227128BIST