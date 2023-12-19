***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
19.12.2023 18:21
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Şirketimizin 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100,00 oranında 100.000.000 TL tutarında artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 21.11.2023 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (19.12.2023) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 3) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227132
BIST
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17:597.726
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
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|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
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|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
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|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
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|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
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|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0901
|29,0952
|% 0,13
|
|Euro
|31,9541
|31,9667
|% 0,66
|
|Sterlin
|36,9681
|37,1535
|% 0,90
|
|Frank
|33,6588
|33,8616
|% 0,90
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|Riyal
|7,7328
|7,7715
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
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|Platin
|961,35
|963,13
|% 0,66
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|Paladyum
|1.235,09
|1.241,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,14
|79,14
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.045,60
|2.045,94
|% 0,66
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Seans Raporu
17:59
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17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
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17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
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17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem