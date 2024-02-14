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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.02.2024 11:30
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

     Şirketimiz Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.'nin 21.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 100.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/191 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249447


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