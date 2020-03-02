***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 18:39
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 Peşin 0,1294118 12,94118 15 0,1100000 11
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 18.05.2020 21.05.2020 20.05.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarihli toplantısında almış olduğu kar dağıtım önerisi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.830.682,62
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 15.636.203 16.995.078,37
4. Vergiler ( - ) 597.099 -201.965,11
5. Net Dönem Kârı 16.233.302 16.793.113,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -839.655,66 -839.655,66
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.393.645,93 15.953.457,6
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.974
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.429.619,93
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.625.000
* Nakit 2.625.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 617.184,8
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine 617.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.169.119,5
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 478.630,24
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.503.711,39 8.063.523,06
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11
TOPLAM 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823487
BIST