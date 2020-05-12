***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.05.2020 16:37
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Süreç İptali
Karar Tarihi 02.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 Peşin 0,1294118 12,94118 15 0,1100000 11
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2020 tarih 2020/10 sayılı kararı ile Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ait 15.04.2020 tarihi saat 14:00'de Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı2nın COVID-19 salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri de gözönünde bulundurularak , hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemeye dair alınan tedbirler çerçevesinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi yönünde karar alınmış olup , Genel Kurul İptal bildirimimiz 31.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
İptal edilen Genel Kurulumuza sunulmak üzere alınan kar dağıtım önerisinde yer alan kar dağıtım tarihlerinin uygulanma imkanının kalmaması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun talebi üzerine işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.830.682,62
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 15.636.203 16.995.078,37
4. Vergiler ( - ) 597.099 -201.965,11
5. Net Dönem Kârı 16.233.302 16.793.113,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -839.655,66 -839.655,66
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.393.645,93 15.953.457,6
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.974
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.429.619,93
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.625.000
* Nakit 2.625.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 617.184,8
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine 617.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.169.119,5
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 478.630,24
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.503.711,39 8.063.523,06
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11
TOPLAM 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844488
BIST