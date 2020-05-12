***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul Süreç İptaliKarar Tarihi 02.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DMSAS, TRADMSAS91E9 Peşin 0,1294118 12,94118 15 0,1100000 11Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DMSAS, TRADMSAS91E9 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.03.2020 tarih 2020/10 sayılı kararı ile Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ait 15.04.2020 tarihi saat 14:00'de Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı2nın COVID-19 salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri de gözönünde bulundurularak , hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemeye dair alınan tedbirler çerçevesinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi yönünde karar alınmış olup , Genel Kurul İptal bildirimimiz 31.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.İptal edilen Genel Kurulumuza sunulmak üzere alınan kar dağıtım önerisinde yer alan kar dağıtım tarihlerinin uygulanma imkanının kalmaması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun talebi üzerine işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.830.682,62* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.636.203 16.995.078,374. Vergiler ( - ) 597.099 -201.965,115. Net Dönem Kârı 16.233.302 16.793.113,266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -839.655,66 -839.655,668. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.393.645,93 15.953.457,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.97410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.429.619,9311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.625.000* Nakit 2.625.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 617.184,8* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 617.184,8* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.169.119,516. Genel Kanuni Yedek Akçe 478.630,2417. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 7.503.711,39 8.063.523,0620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11TOPLAM 6.794.119,5 0 44,13 0,11 11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844488BIST