***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.05.2020 18:26
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'muzun 22.05.2020 tarih 2020/15 numaralı kararı.
Karar Tarihi 22.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2020 tarihinde (bugün) almış olduğu karar ile
Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 15.636.203 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 16.995.078,37 TL dönem karı bulunmasına rağmen tüm Dünya'yı etkisi altına alan Covıd-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında kar dağıtımı yapılmayarak özkaynaklarımızın güçlendirilmesine , işbu teklifin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kar Dağıtım Önerisi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.830.682,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 15.636.203 16.995.078,37
4. Vergiler ( - ) 597.099 -201.965,11
5. Net Dönem Kârı 16.233.302 16.793.113,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.233.302 16.793.113,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.974
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.233.302
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 16.233.302 16.793.113,26
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846656
BIST