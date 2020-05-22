***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'muzun 22.05.2020 tarih 2020/15 numaralı kararı.Karar Tarihi 22.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DMSAS, TRADMSAS91E9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DMSAS, TRADMSAS91E9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2020 tarihinde (bugün) almış olduğu karar ileŞirketimizin 2019 hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 15.636.203 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 16.995.078,37 TL dönem karı bulunmasına rağmen tüm Dünya'yı etkisi altına alan Covıd-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında kar dağıtımı yapılmayarak özkaynaklarımızın güçlendirilmesine , işbu teklifin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kar Dağıtım Önerisi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.830.682,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.636.203 16.995.078,374. Vergiler ( - ) 597.099 -201.965,115. Net Dönem Kârı 16.233.302 16.793.113,266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.233.302 16.793.113,26Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.97410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.233.30211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 16.233.302 16.793.113,2620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846656BIST