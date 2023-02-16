***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TürkLirası) olup, SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-(İkiyüzmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, TTK'nun ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği için de izin alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.dEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114516BIST