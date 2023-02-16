***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2023 19:11
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TürkLirası) olup, SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-(İkiyüzmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, TTK'nun ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği için de izin alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.d
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114516
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
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|Önceki Kapanış
|: 4.950
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5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8553
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 19,1170
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|: 20,4100
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|Önceki Kapanış
|: 20,3600
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20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.113,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.113,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8553
|% 0,04
|
|Euro
|20,1698
|20,1856
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5714
|22,6846
|% -0,16
|
|Frank
|20,2876
|20,4098
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0092
|5,0344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.577
|7.641
|6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,14
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