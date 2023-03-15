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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2023 17:52
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı İşlemlerine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023

Ek Açıklamalar
Değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı izni sonrası yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TürkLirası) olup, SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-(İkiyüzmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılması ve TTK'nun ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli onay yazısı 15.03.2023 (bugün) tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6. madde Tadil Metni Onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125217


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Yarım 3.891 3.932 60,00  
Çeyrek 1.945 1.966 30,00  
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