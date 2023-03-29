***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2023 19:18
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün (29.03.2023) yapılan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmemizin Kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL den 200.000.000 TL ye çıkarılması yönündeki tadil tasarısı kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6. madde Tadil Metni Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129560
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
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|Önceki Kapanış
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
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|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
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|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
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|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
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|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1375
|19,1517
|% 0,19
|
|Euro
|20,7555
|20,7834
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,4960
|23,6138
|% -0,10
|
|Frank
|20,7323
|20,8572
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0818
|5,1072
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,14
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.285
|-46,00
|
|Yarım
|4.007
|4.054
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.027
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,05
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|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,04
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|B. Petrol
|77,66
|77,66
|-0,48
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