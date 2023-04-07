***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2023 18:25
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmemizin Kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL den 200.000.000 TL ye çıkarılması yönündeki tadil tasarısı 07.04.2023 tarihinde (bugün) Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6. madde Tadil Metni Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133994
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
|: 4.913
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2380
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,6550
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|Önceki Kapanış
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19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0559
En Yüksek
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|Açılış
|: 21,3900
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|Önceki Kapanış
|: 21,3400
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21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.242,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
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1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2238
|19,2380
|% -0,07
|
|Euro
|20,9755
|21,0559
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8159
|23,9353
|% -0,21
|
|Frank
|21,1709
|21,2984
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1135
|5,1392
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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