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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.11.2022 18:19
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme raporuna göre Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A- (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Kurum Kredi Rating notları ise BB / (Negatif Görünüm) olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082698


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Çeyrek 1.692 1.728 -9,00  
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Gümüş Gr. 12,68 12,70 -0,18  
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