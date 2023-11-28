***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme raporuna göreUzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm),Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J2 (tr) / (Stabil Görünüm),Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating notları ise BB / (Negatif Görünüm) olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220669BIST