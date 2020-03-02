***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttp://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim tebliğinin 10. maddesi kapsamında yapılmış işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Genel Kurul BilgilendirmeBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttp://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7&YAID=19Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 16Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 44,441.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni10.04.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı10/04/2019 0 % 63,4 % 7,09 % 56,31 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 4 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746875İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından aday gösterme komitesi oluşturulmamış , aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Riskin erken saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından ücret komitesi oluşturulmamış , ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYıllık faaliyet Raporu'nun ''4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler'' bölümünde açıklanmıştır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirket faaliyet raporunun ''37.3 Üst Düzey Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler'' bölümünde toplu olarak yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 6Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 7 7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 25 5 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi10.04.2019 Genel KurulYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi , Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi , Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi , Mustafa Kenan SELÇUK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Hasan Tahsin TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYoktur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirket İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun ''5. İç Denetim ve Risk'' Bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıHayrettin ÇAYCIİcra başkanı / genel müdürün adıEmre GİRAYYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirket Sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHayrettin ÇAYCI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2003 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Sevgür ARSLANPAY İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/04/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ümit ULUÇAM İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/04/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Metin YARAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/04/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Tolga EDİZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/04/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Hasan Tahsin TUĞRUL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/04/2019 http://www.demisas.com.tr/Yatirimci.aspx?YID=2&YAID=8 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mustafa Kenan SELÇUK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/11/2019 http://www.demisas.com.tr/Yatirimci.aspx?YID=2&YAID=8 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / SPK Faaliyet RaporuÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıOsman Okan YAZICI - Muhasebe Müdürü/Yatırımcılar ile İlişkiler Birim YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirket internet sitesi Yatırımcı ilişkiler/İletişim bölümünden yer almaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların yönetim organlarına katılımına desteklenmesi Şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları bölümü içinde yer alan yılık faaliyet raporlarının'' 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının desteklenmesi'' kısmında belirtilmektedir.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu ilgili dönem raporlarının ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu ilgili dönem raporlarının ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimiz etik kuralları internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerİlgili açıklamalara şirketimiz internet sitesi ''Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu '' bölümündeki ilgili dönem raporunun ''3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk'' bölümünden ulaşılabilir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde ''Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan ''Etik Kurallar'' bölümünde açıklanmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal Yönetim ilkeleri 2.1.1. numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirketimiz paylarının % 5 inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe - İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun '' 4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı / Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler'' bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilşkin bilgiler faaliyet raporunun ''4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler'' bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu yıl içersinde 30 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi ''4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli'' bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyeblecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan önemli davalar ile ilgili bilgilendirmeler Şirket inter sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mali tablo dipnotları içersinde Not:22 de yer almaktadır. ''http://www.demisas.com.tr/Yatirimci.aspx?YID=4&YAID=12''e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıDanışmanlık ve derecelendirma hizmeti alınmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ana başlığı altında yer alan ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası'' alt başlığında belirlenmiştirİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı30Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esaslarında , bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı'Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporları''Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı , başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395-396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki ''4,5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komiteler'' alt başlığında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esaslarına internet sitemizdeki ''http://www.demisas.com.tr/Yatirimci.aspx?YID=2&YAID=9'' linkinden erişilebilinir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Hasan Tahsin TUĞRUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa Kenan SELÇUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Kenan SELÇUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin YARAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tolga EDİZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Okan YAZICI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Tahsin TUĞRUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa Kenan SELÇUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ümit ULUÇAM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823479BIST