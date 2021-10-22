***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2021 16:54
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açı sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri'' başlıklı 8. maddesi kapsamında , Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972009
BIST
17:501.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 24,65
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:509,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1217
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5011,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1600
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:50559,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 14,65
|Açılış
|: 559,65
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MRSHL
|258,60
|16.438.652
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.645.525
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.463.435
|% 9,97
|
|MERIT
|23,78
|37.040.787
|% -9,86
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|FADE
|8,07
|255.480.373
|% -6,16
|
|OLMK
|7,24
|5.337.484
|% -5,97
|
|GARAN
|9,12
|2.971.258.461
|% 1,45
|
|TUPRS
|139,80
|1.053.441.434
|% 2,57
|
|SISE
|8,53
|1.044.414.491
|% 2,03
|
|THYAO
|14,10
|1.031.240.762
|% 0,93
|
|EREGL
|19,29
|936.685.898
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,58
|931.721.290
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|2.971.258.461
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|352.681.174
|% 1,03
|
|SISE
|8,53
|1.044.414.491
|% 2,03
|
|AKBNK
|5,46
|660.084.665
|% 2,63
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6147
|9,6192
|% 1,25
|
|Euro
|11,2035
|11,2092
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,1891
|13,2552
|% 0,84
|
|Frank
|10,4506
|10,5135
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5553
|2,5681
|% 1,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
|
Seans Raporu
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