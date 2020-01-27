***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 18:29
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile, işçilerimiz adına Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, anılan işçi sendikasının almış olduğu grev kararına karşı işveren sendikamız da 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca, Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 27.01.2020 tarihinde lokavt kararı almıştır. Lokavt uygulama tarihi gereğine göre sonradan ayrıca tespit edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814648
BIST
18:05119.689
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
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|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
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|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
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|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
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|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
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|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
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|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
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|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
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|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
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|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% 0,25
|
|Frank
|6,0945
|6,1312
|% 0,19
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|Riyal
|1,5830
|1,5910
|% 0,27
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.577
|1.577
|8,16
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|Altın Gr.
|302
|302
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
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|B. Petrol
|58,82
|58,82
|0,01
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