***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine anılan işçi sendikası MESS İşveren Sendikası'na yapmış olduğu tebligatla Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü greve çıkılacağını bildirmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814646BIST