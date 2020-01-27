***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 18:28
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine anılan işçi sendikası MESS İşveren Sendikası'na yapmış olduğu tebligatla Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü greve çıkılacağını bildirmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814646
BIST
18:05119.689
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302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
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|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
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|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
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|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
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|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
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|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% 0,25
|
|Frank
|6,0945
|6,1312
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5830
|1,5910
|% 0,27
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|8,16
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|Altın Gr.
|302
|302
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
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|B. Petrol
|58,82
|58,82
|0,01
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