***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ) ile işçilerimiz adına sözleşme yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar görüşülen maddeler üzerinde 02.02.2020 tarihinde mutabakata vararak uzlaşma sağlamışlardır. Bu anlaşma ile birlikte, Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci 31.08.2021 tarihine kadar kesin surette neticelenmiş bulunmaktadır. 02.02.2020 tarihinde imzalanan 01.09.2019 - 31.08.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ileİlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretine 12 TL/Saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış, bunun üzerine tüm çalışanlara % 17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında % 6 ( dönem enflasyonu % 6' nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecektir) 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.1. yıl için tüm sosyal yardımlar % 20 oranında artırılmış, 2. yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816708BIST