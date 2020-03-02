***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 18:40
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un seçilmelerinin Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823491
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|KARSN
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|KARSN
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|YKBNK
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|ODAS
|2,05
|260.427.283
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|EKGYO
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|161.247.734
|% 2,88
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|THYAO
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,9175
|7,9572
|% -0,61
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|Frank
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|% 0,46
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|Riyal
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|1,6571
|% -0,43
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.596
|1.596
|17,36
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|Altın Gr.
|319
|319
|2,55
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|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
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|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
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|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
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|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
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|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|0,16
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|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
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|B. Petrol
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|52,09
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