***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan ''Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Denetimleri'' neticesinde ''COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'' 'ni almaya hak kazanmıştır.Bu güne kadar her türlü ulusal ve uluslararası standartlara önem veren çalışmalarımız, bundan sonra da devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868299BIST