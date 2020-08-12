***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 12:06
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan ''Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Denetimleri'' neticesinde ''COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'' 'ni almaya hak kazanmıştır.
Bu güne kadar her türlü ulusal ve uluslararası standartlara önem veren çalışmalarımız, bundan sonra da devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868299
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