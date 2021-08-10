***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 10:53
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2021 tarihinde açıklanan Şirketimizin 2021 2. çeyrek finansal raporunda Nakit ve Nakit Benzerleri (Not-6) dipnotunda 30.06.2021 itibariyle bulunan 1.305.263 EUR vadeli mevduatın TL karşılığı sehven 5.822.122,69 TL olarak yazılmıştır. Olması gereken TL karşılığı 13.528.403 TL'dir.
Yapılan yazım hatasından dolayı mali tablolarda düzeltmeyi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956786
BIST
15:221.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -19,29
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:228,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:2210,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0733
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:22483,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,72
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:22
|MARKA
|5,06
|3.105.018
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.262
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.804.895
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.445.036
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.567.031
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|353.395
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,00
|21.968.148
|% -8,57
|
|RODRG
|16,46
|9.694.845
|% -7,74
|
|KRDMD
|8,04
|1.621.642.148
|% 0,37
|
|GARAN
|9,12
|942.831.333
|% 0,11
|
|EREGL
|19,40
|853.403.079
|% -1,57
|
|SISE
|8,35
|838.261.954
|% -0,48
|
|GENIL
|16,48
|803.008.633
|% 4,77
|
|KRDMD
|8,04
|1.621.642.148
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,44
|306.652.923
|% -2,01
|
|GARAN
|9,12
|942.831.333
|% 0,11
|
|SISE
|8,35
|838.261.954
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|173.623.717
|% -0,54
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6467
|8,6498
|% 0,60
|
|Euro
|10,1507
|10,1670
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,9493
|12,0092
|% 0,83
|
|Frank
|9,3414
|9,3977
|% 0,78
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% 0,81
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,50
|
|Altın Gr.
|485
|486
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|51,87
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,09
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|