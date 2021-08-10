***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.08.2021 tarihinde açıklanan Şirketimizin 2021 2. çeyrek finansal raporunda Nakit ve Nakit Benzerleri (Not-6) dipnotunda 30.06.2021 itibariyle bulunan 1.305.263 EUR vadeli mevduatın TL karşılığı sehven 5.822.122,69 TL olarak yazılmıştır. Olması gereken TL karşılığı 13.528.403 TL'dir.Yapılan yazım hatasından dolayı mali tablolarda düzeltmeyi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956786BIST