***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 15:01
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31.08.2021 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969798
BIST
16:241.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:249,0140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:2410,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0123
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:24510,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,42
|Açılış
|: 510,34
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MERIT
|23,16
|9.290.010
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|214.866.821
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.451.277
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.892
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|70.764.554
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.717.230
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,94
|18.431.424
|% -6,60
|
|GARAN
|9,55
|1.318.924.919
|% 1,17
|
|ASELS
|16,44
|1.152.349.752
|% 3,92
|
|THYAO
|13,99
|820.573.642
|% -1,48
|
|SASA
|27,98
|694.875.087
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|636.419.093
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|573.612.045
|% 0,41
|
|GARAN
|9,55
|1.318.924.919
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,82
|202.112.764
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,86
|636.419.093
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|137.702.896
|% -1,32
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0112
|9,0140
|% 0,14
|
|Euro
|10,4041
|10,4101
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2260
|12,2873
|% 0,21
|
|Frank
|9,6480
|9,7061
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3950
|2,4070
|% 0,09
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|28,29
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|13,68
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,24
|
Seans Raporu
16:24
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16:40DOBUR
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16:39XU030
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16:39XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 11, 972.00 milyon TL de
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16:37EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 204, 665 adet işlem
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16:36GESAN
Yüzde 9.72 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243, 863 adet işlem