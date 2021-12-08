***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasi MESS ile fabrikamızda yetkili işçi sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu aşamada yasa gereğince konu arabulucuya intikal edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981930BIST