***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 13:48
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasi MESS ile fabrikamızda yetkili işçi sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu aşamada yasa gereğince konu arabulucuya intikal edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981930
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|KRDMD
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|% 0,52
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|EKGYO
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|YKBNK
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|486.251.971
|% 1,85
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|SKBNK
|1,23
|326.694.559
|% 0,82
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|16:36
|Alış
|Satış
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|Dolar
|13,6723
|13,6727
|% 1,35
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|Euro
|15,4554
|15,4863
|% 1,77
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|Sterlin
|17,9753
|18,0654
|% 0,93
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|Frank
|14,7429
|14,8317
|% 1,48
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|Riyal
|3,6302
|3,6484
|% 1,27
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|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,15
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|Altın Gr.
|784
|784
|9,31
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|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.165
|5.296
|12,00
|
|Yarım
|2.496
|2.562
|5,81
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|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,90
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|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
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|B. Petrol
|75,60
|75,60
|0,16
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