***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 10:25
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı olduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için yetkili Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.
Yasal süreç devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986288
BIST
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|ISKPL
|5,39
|103.701.744
|% 10,00
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|BAGFS
|17,38
|11.596.558
|% 10,00
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|KARYE
|14,85
|47.881.668
|% 10,00
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|QNBFL
|86,35
|376.973
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|PRKAB
|44,48
|16.985.747
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|DOBUR
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|NUGYO
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|SANFM
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|SASA
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|% 6,51
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|EREGL
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|% 2,04
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|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
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|YKBNK
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|1.324.348.189
|% 3,40
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|EKGYO
|2,24
|635.793.724
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|GARAN
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|2.187.717.367
|% 0,00
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|KRDMD
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|1.578.058.284
|% 0,53
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|TSKB
|1,51
|195.550.231
|% 0,67
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|17:45
|Alış
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|Dolar
|11,3452
|11,3508
|% 3,27
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|Euro
|12,8634
|12,9132
|% 3,81
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|Sterlin
|15,1926
|15,2688
|% 3,37
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|Frank
|12,3039
|12,3780
|% 3,30
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|Riyal
|3,0106
|3,0257
|% 3,16
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|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,04
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|Altın Gr.
|660
|660
|22,12
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|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
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|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
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|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
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|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
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|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
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|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,47
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