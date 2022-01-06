***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 14:18
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu iş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, anılan işçi sendkası Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 18 Ocak 2022 Salı günü greve çıkma kararı almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989293
BIST
14:512.012
En Yüksek
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|: 1.993
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2.022
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En Yüksek
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804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:49
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.753.433
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,72
|8.617.222
|% 8,38
|
|YESIL
|2,02
|86.985.538
|% 8,02
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|ELITE
|22,04
|46.211.934
|% -9,97
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|IHAAS
|10,47
|7.429.879
|% -9,97
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|KRGYO
|7,24
|60.898.501
|% -7,42
|
|MARKA
|3,96
|3.025.215
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,26
|2.719.984.812
|% 5,69
|
|EREGL
|30,52
|1.674.976.501
|% -1,10
|
|GARAN
|11,51
|1.614.064.282
|% 0,52
|
|SISE
|14,69
|1.226.490.168
|% 1,94
|
|KRDMD
|10,39
|1.059.869.507
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,51
|901.966.867
|% 0,00
|
|GARAN
|11,51
|1.614.064.282
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,26
|312.951.822
|% -1,31
|
|THYAO
|25,26
|2.719.984.812
|% 5,69
|
|PETKM
|9,16
|959.408.361
|% 3,62
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7414
|13,7523
|% 0,62
|
|Euro
|15,5537
|15,5826
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5022
|18,5950
|% 0,29
|
|Frank
|14,8756
|14,9652
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6396
|3,6579
|% 0,40
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-12,22
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|6,00
|
|Tam
|5.239
|5.375
|4,18
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|2,02
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|1,04
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Seans Raporu
14:49
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15:06XU100
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