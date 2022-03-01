***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 18:39
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (01.03.2022) yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un seçilmelerinin Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006009
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|569.335
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|BTCIM
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|163.438
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|THYAO
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|4.723.796.887
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|3.359.357.552
|% 6,76
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|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
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|KRDMD
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|3.003.203.795
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|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
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|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
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|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
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|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
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|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
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|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,9218
|13,9273
|% 0,60
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|Euro
|15,4683
|15,5439
|% -0,18
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|Sterlin
|18,4840
|18,5767
|% -0,26
|
|Frank
|15,0829
|15,1737
|% 0,23
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|Riyal
|3,7020
|3,7205
|% 0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.942
|1.942
|32,19
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|Altın Gr.
|868
|868
|17,86
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|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
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|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|1,02
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|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,45
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|B. Petrol
|106
|106
|7,89
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
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17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
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17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
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17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
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17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem