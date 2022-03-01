***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (01.03.2022) yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un seçilmelerinin Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006009BIST