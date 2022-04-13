***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 18:24
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (13.04.2022) yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK seçilmişlerdir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimize ait bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020151
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8995
En Düşük
15,7820
18:05927,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,40
|Açılış
|: 927,52
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.223.139
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.825.184
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.446.698
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.802.713
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.248.024
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|283.925.249
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.002.971
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.283.577
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.226.819.752
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.709.362.889
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.293.455.775
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,03
|3.091.286.766
|% -0,62
|
|KOZAL
|170,60
|3.073.526.054
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.091.286.766
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.111.432.615
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.137.419.924
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|880.377.152
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.709.362.889
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5887
|14,5928
|% -0,04
|
|Euro
|15,8597
|15,8874
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,9709
|19,0661
|% 0,36
|
|Frank
|15,5515
|15,6452
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8794
|3,8989
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,67
|
|Altın Gr.
|929
|929
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
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Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem