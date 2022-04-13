***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün (13.04.2022) yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK seçilmişlerdir.Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimize ait bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020151BIST