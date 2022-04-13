***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 18:24
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 (bugün) tarihinde almış olduğu görev taksimi kararına göre
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Hayrettin ÇAYCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Sevgür ARSLANPAY
Sayın Ümit ULUÇAM
Sayın Metin YARAŞ
Sayın Tolga EDİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve,
Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL
Sayın Mustafa Kenan SELÇUK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020152
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0040
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1270
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9374
En Düşük
15,7820
18:05929,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,00
|Açılış
|: 929,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5922
|14,5975
|% -0,01
|
|Euro
|15,9032
|15,9324
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,0411
|19,1366
|% 0,73
|
|Frank
|15,5786
|15,6725
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8801
|3,8995
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,63
|
|Altın Gr.
|929
|929
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem