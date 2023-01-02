***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 14:55
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yaşar Uğur AKI ile İdari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit Cem AKSULU 02.01.2023 tarihi (bugün) itibariyle mevcut görevlerinden ayrılmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092153
BIST
16:215.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 144,17
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:2118,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:2120,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1700
En Düşük
20,1200
16:211.099,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.099,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EGEEN
|6.812,30
|603.962.242
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.099.592
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.408.530
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.139.470
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|240.986.499
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|32,98
|53.667.148
|% -6,99
|
|EREGL
|42,40
|7.218.856.276
|% 2,76
|
|THYAO
|145,50
|6.154.791.657
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,43
|5.909.480.455
|% 8,02
|
|TCELL
|40,12
|4.269.137.878
|% 5,91
|
|ASELS
|63,75
|4.165.804.113
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,43
|5.909.480.455
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,04
|2.577.950.755
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,08
|2.268.496.171
|% 4,73
|
|PETKM
|20,30
|3.511.733.351
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,15
|2.242.335.316
|% 2,98
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7236
|% 0,12
|
|Euro
|20,0110
|20,0312
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1732
|20,2948
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:21
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16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
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16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
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16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
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16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında