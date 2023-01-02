***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 14:55
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Üretim Müdürü olarak görev yapan Sayın Emre EROL, Üretim ve Yatırım Direktörlüğü'ne,
Kalite Müdürü olarak görev yapan Sayın Engin KARACA, Mühendislik ve Kalite Direktörlüğü'ne,
İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Erdinç KARADENİZ, İş Geliştirme ve Satış Direktörlüğü'ne,
Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görev yapan Sayın Osman Okan YAZICI Mali İşler Direktörlüğü'ne,
atanmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092155
BIST
16:195.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 144,78
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:1918,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1920,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:191.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.098,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EGEEN
|6.812,30
|603.328.698
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.404.757
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.085.732
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|239.276.850
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|53.211.710
|% -6,82
|
|EREGL
|42,40
|7.161.399.456
|% 2,76
|
|THYAO
|145,70
|6.109.223.432
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|TCELL
|40,30
|4.232.906.513
|% 6,39
|
|ASELS
|63,65
|4.145.487.374
|% 2,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,05
|2.564.060.832
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,06
|2.252.415.013
|% 4,54
|
|PETKM
|20,30
|3.478.227.192
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,14
|2.224.655.431
|% 2,90
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7225
|% 0,11
|
|Euro
|19,9871
|20,0452
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1732
|20,2948
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
-
16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
-
16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında