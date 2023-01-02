***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanÜretim Müdürü olarak görev yapan Sayın Emre EROL, Üretim ve Yatırım Direktörlüğü'ne,Kalite Müdürü olarak görev yapan Sayın Engin KARACA, Mühendislik ve Kalite Direktörlüğü'ne,İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Erdinç KARADENİZ, İş Geliştirme ve Satış Direktörlüğü'ne,Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görev yapan Sayın Osman Okan YAZICI Mali İşler Direktörlüğü'ne,atanmışlardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092155BIST