***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 10:56
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Üretim ve Yatırım Direktörü Sayın Emre EROL görevinden ayrılmıştır.
Teknik Genel Müdür Yardımcılığı'na Sayın İlyas YILMAZ atanmıştır,
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131414
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13:144.900
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|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
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|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
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|NATEN
|135,30
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|% 10,00
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|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
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|ATSYH
|102,80
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|EKSUN
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|ULAS
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|TUPRS
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|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
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|EKSUN
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|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
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|EREGL
|35,48
|999.063.767
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|METRO
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|152.907.405
|% 10,00
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|SKBNK
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|181.859.027
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|EKGYO
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|393.255.073
|% 1,61
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|AKFYE
|14,49
|773.371.085
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|ISCTR
|12,27
|524.525.557
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|13:12
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2232
|19,2274
|% 0,23
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|Euro
|21,0317
|21,0479
|% 0,55
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|Sterlin
|23,9650
|24,0852
|% 0,85
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|Frank
|20,9914
|21,1179
|% 0,21
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|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
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|Alış
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|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
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|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
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|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
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|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
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|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
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|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
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|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
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|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
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|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
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