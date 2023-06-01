***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 17:03
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali Genel Müdür Yardımcılığı'na 01.06.2023 (bugün) tarihinden itibaren görev yapmak üzere Sayın Rasim TEKİN atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155323
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
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|Açılış
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|Açılış
|: 21,1600
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En Düşük
20,7200
17:5922,4615
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1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
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|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
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|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
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|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
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|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
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|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|20,8024
|20,8071
|% 0,09
|
|Euro
|22,4670
|22,4751
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,0038
|26,1342
|% 0,81
|
|Frank
|22,8403
|22,9779
|% 0,41
|
|Riyal
|5,5315
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.980
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,55
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.452
|4.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.291
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|0,24
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|B. Petrol
|75,06
|75,06
|2,46
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