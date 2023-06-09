***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 09:29
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Direktörü ve
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Osman Okan YAZICI mevcut görevlerinden ayrılmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği görevine kanuni süresi içerisinde atama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157529
BIST
11:315.579
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 24,90
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3123,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3894
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3125,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3012
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:311.481,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.481,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:31
|PENTA
|25,36
|107.986.700
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|50.945.334
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.489.681
|% 9,94
|
|OSMEN
|107,30
|41.003.812
|% 9,88
|
|BRSAN
|270,50
|528.460.648
|% 8,37
|
|DOGUB
|13,61
|4.567.911
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.536.047
|% -6,15
|
|SONME
|36,38
|7.354.131
|% -4,26
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|KLRHO
|13,23
|87.484.097
|% -3,29
|
|THYAO
|172,80
|3.327.235.674
|% 0,70
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|EREGL
|36,82
|1.172.225.713
|% 0,88
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|SASA
|66,25
|1.090.729.617
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,95
|803.860.426
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,34
|963.156.342
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,56
|1.021.941.884
|% -0,22
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4944
|23,4992
|% 1,68
|
|Euro
|25,3227
|25,3675
|% 1,20
|
|Sterlin
|29,3905
|29,5379
|% 1,53
|
|Frank
|25,9853
|26,1418
|% 1,46
|
|Riyal
|6,2467
|6,2780
|% 1,62
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,98
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.819
|4.906
|37,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,41
|18,42
|0,38
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,13
|