***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 09:13
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlyas YILMAZ 03.11.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214244
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|TURGG
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|METUR
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|DITAS
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|FENER
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|TUPRS
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|ISCTR
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|YKBNK
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|ODAS
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|711.309.220
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|Alış
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|Dolar
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