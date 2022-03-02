***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı / Azaltım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDMSAS, TRADMSAS91E9 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000 DMSAS, TRADMSAS91E9 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.650.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar· Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile 17.850.000 TL' si 2021 yılı dönem karından, 29.650.000 TL' si olağanüstü yedeklerden olmak üzere Çıkarılmış Sermayenin % 90,476' sı olan 47.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul onayını müteakip sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006405BIST