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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2022 10:59
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı / Azaltım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.650.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
· Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile 17.850.000 TL' si 2021 yılı dönem karından, 29.650.000 TL' si olağanüstü yedeklerden olmak üzere Çıkarılmış Sermayenin % 90,476' sı olan 47.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul onayını müteakip sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
K





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006405


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