Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2022 18:42
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (Tiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.650.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
· Şirketimizin bugün (13.04.2022) tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılmasına mevcut 52.500.000 TL sermayeyi temsil eden mevcut beher 1 TL lik hisseye 0,90476 TL'lik bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir Kamuoyunun bilgisine sunulur..
K





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020166


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.460
Değişim :  -0,14% |  -3,33
Açılış :  2.483  
Önceki Kapanış :  2.464  
En Yüksek
2.498 En Düşük
2.435
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,52 1.405.765 % 10,00  
KOZAA 31,70 1.959.893.436 % 9,99  
ULUSE 160,70 25.339.047 % 9,99  
PKART 17,76 36.826.445 % 9,97  
OYLUM 2,56 12.460.780 % 9,87  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,5879 14,5896 % -0,06  
Euro 15,8722 15,9052 % 0,60  
Sterlin 18,9864 19,0816 % 0,44  
Frank 15,5557 15,6494 % -0,09  
Riyal 3,8791 3,8985 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 12,18  
Altın Gr. 928 928 6,24  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,72 25,76 0,38  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,17  
B. Petrol 107 107 2,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru