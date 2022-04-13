***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2022 18:42
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (Tiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.650.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
· Şirketimizin bugün (13.04.2022) tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılmasına mevcut 52.500.000 TL sermayeyi temsil eden mevcut beher 1 TL lik hisseye 0,90476 TL'lik bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir Kamuoyunun bilgisine sunulur..
K
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020166
BIST